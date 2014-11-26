Mina in Jazz. Venerdi 28 Novembre il Ristorante “La Cascina” propone una Cena Jazz.

di M. Carmela Di Marte – Venerdì 28 Novembre alle ore 20:30, il Ristorante ” La Cascina” di Roccella Jonica propone un evento imperdibile, all’insegna della musica e del buon cibo. Ad esibirsi sarà il quartet di Mr. Larry Franco con la meravigliosa voce di Dee Dee Joy, i quali si cimenteranno nell’interpretazione in chiave jazz delle canzoni più famose di una delle artiste più imponenti del panorama musicale italiano: la splendida Mina. La serata, del costo di 35 € e per la quale è gradita una prenotazione, sarà accompagnata da un delizioso buffet, dove gli ospiti potranno deliziare il proprio palato attraverso la cucina di uno dei ristoranti più rinomati della Costa Jonica, e al contempo ascoltare dell’ottima musica.

Una serata tutta da gustare. Per info e prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0964-866675 / 320-3165826 / 331-4016023.