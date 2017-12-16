Sono 1.600, in tutta Italia, le nuove risorse di personale amministrativo in arrivo nelle prossime settimane negli uffici giudiziari italiani. Lo rende noto il ministero della Giustizia. Di questi 37 prenderanno servizio in Calabria, 25 nel distretto di Catanzaro e 12 in quello di Reggio.

La ripartizione negli uffici giudiziari calabresi

In particolare tre andranno al Tribunale di Castrovillari; due alla Corte d’appello di Catanzaro, uno alla Procura generale, uno alla Procura dei minori, tre al Tribunale ed uno al Tribunale di sorveglianza; uno alla Procura di Cosenza e due al Tribunale; uno alla Procura di Crotone e due al Tribunale; due al Tribunale di Lamezia; uno alla Procura di Paola e due al Tribunale; uno all’Ufficio notifiche di Vibo ed uno al Tribunale. Per quanto riguarda il Distretto di Reggio, uno andrà all’Ufficio notifiche di Locri, due alla Procura e tre al Tribunale; uno alla Procura di Palmi ed uno al Tribunale; tre al Tribunale di Reggio ed uno al Tribunale dei Minori.

Ai 200 funzionari giudiziari assunti si aggiungono i 1.400 assistenti giudiziari: tra il 18 e il 21 dicembre saranno chiamati a scegliere la sede gli 800 vincitori del concorso bandito il 22 novembre 2016, a cui seguirà un primo scorrimento della graduatoria per 600 unità.