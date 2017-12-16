Ministero Giustizia annuncia 1.600 assunzioni personale amministrativo: 37 in Calabria
In arrivo 1.600 amministrativi negli uffici giudiziari italiani: 37 in Calabria, 25 nel distretto di Catanzaro e 12 in quello di Reggio
16 Dicembre 2017 - 19:28 | di Vincenzo Comi
Sono 1.600, in tutta Italia, le nuove risorse di personale amministrativo in arrivo nelle prossime settimane negli uffici giudiziari italiani. Lo rende noto il ministero della Giustizia. Di questi 37 prenderanno servizio in Calabria, 25 nel distretto di Catanzaro e 12 in quello di Reggio.
La ripartizione negli uffici giudiziari calabresi
In particolare tre andranno al Tribunale di Castrovillari; due alla Corte d’appello di Catanzaro, uno alla Procura generale, uno alla Procura dei minori, tre al Tribunale ed uno al Tribunale di sorveglianza; uno alla Procura di Cosenza e due al Tribunale; uno alla Procura di Crotone e due al Tribunale; due al Tribunale di Lamezia; uno alla Procura di Paola e due al Tribunale; uno all’Ufficio notifiche di Vibo ed uno al Tribunale. Per quanto riguarda il Distretto di Reggio, uno andrà all’Ufficio notifiche di Locri, due alla Procura e tre al Tribunale; uno alla Procura di Palmi ed uno al Tribunale; tre al Tribunale di Reggio ed uno al Tribunale dei Minori.
Ai 200 funzionari giudiziari assunti si aggiungono i 1.400 assistenti giudiziari: tra il 18 e il 21 dicembre saranno chiamati a scegliere la sede gli 800 vincitori del concorso bandito il 22 novembre 2016, a cui seguirà un primo scorrimento della graduatoria per 600 unità.
“È una terapia d’urto – è scritto nella nota del ministero – per dare forza alle riforme di questi anni. Non solo nuove leggi, riforme in settori importanti, ma la preoccupazione di dare gambe su cui camminare a questo percorso di cambiamento. In queste poche parole si riassume lo spirito dell’azione portata avanti dal ministro Andrea Orlando in materia di reclutamento straordinario del personale amministrativo”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie