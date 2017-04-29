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Ministro Franceschini: ‘Bronzi di Riace potrebbero portare un milione di turisti, bisogna valorizzarli’

Il ministro per i Beni Culturali ha chiesto all'Enit un progetto specifico per Reggio Calabria e per la valorizzazione dei Bronzi di Riace

29 Aprile 2017 - 15:51 | di Pasquale Romano

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, MArRC

“Ho chiesto all’ Enit di fare un progetto specifico per Reggio Calabria. Se i Bronzi di Riace fossero in altro paese, per esempio in Arizona, farebbe un milione di visitatori. Dire che Reggio è lontana da Roma per un cinese non significa nulla. Occorre valorizzarli”. Lo ha detto il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, in una diretta Facebook con Matteo Renzi sui temi della Cultura.

Torna d’attualità quindi il tema legato al Museo Archeologico di Reggio Calabria e ai suoi Bronzi di Riace. Nell’ultimo anno in continuo aumento il numero di visitatori, secondo Franceschini però l’afflusso potrebbe e dovrebbe essere ben superiore. Di sicuro, una politica integrata di trasporti e infrastrutture permetterebbe di sfruttare nel migliore dei modi il patrimonio paesaggistico e culturale di tutta la città.

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