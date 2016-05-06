Miss Mondo Calabria: countdown per la finalissima

Moda, spettacolo e comicità al Porto degli Ulivi per la finale regionale, con un ospite di Striscia la notizia e il backstage con le Vespe anni '50

Poco meno più di dieci giorni alla finale di Miss Mondo Calabria prevista per domenica 15 maggio al Porto degli Ulivi a Rizziconi.

La kermesse di moda e spettacolo ogni anno regala alle concorrenti regionali l’accesso alle selezioni nazionali di Gallipoli per il titolo di Miss Mondo Italia.

La prescelta a sua volta, parteciperà alla gara internazionale per lo scettro e la corona di Miss World.

Fervono, dunque, i preparativi per l’evento di metà maggio che vedrà impegnate le giovani ragazze provenienti da ogni parte della Calabria.

Una manifestazione che punta anche alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e artistico del territorio, sponsorizzando la regione con le iniziative ad essa correlate.

Come il backstage con le Vespe anni ’50 già oggetto di un calendario fotografico realizzato dalla Delfino Blu, l’agenzia monomandataria del concorso per la Calabria e la Sicilia, diretta da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino.

Ma anche spettacolo e comicità nella finale di domenica 15, con il trio siciliano “I Bruttos”, finalisti 2016 di Italia’s Got Talent.

Ma sarà sicuramente la presenza di Luca Abete, inviato di punta di “Striscia la notizia” ad animare la kermesse del centro commerciale pianigiano.

In attesa che arrivi sabato 14 maggio data in cui è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alle ore 11 presso la sala conferenze del Porto degli Ulivi, alla quale saranno presenti le concorrenti pronte alla sfida di domenica 15 e i rappresentanti del Club Vespe di Rizziconi.