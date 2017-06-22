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Modificate le sedi di consegna dei contenitori per la raccolta differenziata

Dal 24 giugno chiude la sede di Vito; da lunedì 26 giugno i kit di mastelli si ritirano a Pellaro, Archi e in via Foro Boario

22 Giugno 2017 - 16:22 | di Eva Curatola

Raccolta differenziata dei rifiuti in città

Avvisiamo i cittadini che dal 24 giugno non sara’ piu’ operativa la sede di consegna dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta presso il Centro sportivo Mirabella a Vito.

AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. Le sedi di consegna in cui si continuerà a consegnare, DA LUNEDÌ 26 GIUGNO, il kit completo di mastelli per gli abitanti delle zone interessate dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, saranno:

  • Sede della circoscrizione di Pellaro dal lunedì al mercoledì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • Sede della circoscrizione di Archi dal giovedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • Sede operativa AVR in via Foro Boario, presso l’ufficio accettazione il sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’Applicazione mobile “DifferenziApp”.

Consegna dei contenitori per la raccolta differenziata a Reggio Calabria, avviso AVR

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