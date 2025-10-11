Mondo Bio allarga i propri orizzonti con una nuova sorpresa: attivo il sito online

“La nostra missione è continuare a fidelizzare i clienti, offrendo un servizio comodo e accessibile da qualsiasi parte d’Italia, senza mai perdere di vista la qualità dei nostri prodotti”, le parole di Lucia Rappoccio. Scopri di più

Mondo Bio, il negozio reggino simbolo di benessere e prodotti biologici, compie un nuovo passo verso il futuro. Dopo anni di successi locali, Lucia Rappoccio, titolare del negozio, è entusiasta di annunciare l’apertura del sito online ufficiale, che consentirà ai clienti di tutta Italia di acquistare i suoi prodotti biologici direttamente da casa.

Un nuovo inizio: la storia di Mondo Bio

Mondo Bio nasce nel 2016, quando Lucia ha deciso di investire nella sua terra natia, Reggio Calabria, per offrire un’alternativa sana e naturale ai reggini. Inizialmente, il negozio si specializzava in una piccola selezione di prodotti biologici, ma con il passare degli anni e grazie alla crescente domanda, l’attività è stata ampliata e diversificata.

Nel 2023, Mondo Bio inizia una nuova avventura: ampliati i locali, all’interno di una location raddoppiata rispetto alla precedente, e allargando decisamente l’offerta. Dall’alimentare (con ortofrutta, surgelato e il fresco) al reparto cosmetico, dedicandosi a 360 gradi alla cura della persona con un’attenzione speciale per tutta la famiglia.

Il sito online: una vetrina per il territorio e per i clienti di tutta Italia

Lucia Rappoccio, con grande emozione, commenta questa nuova apertura: “Adesso apre il sito online, per portare i nostri prodotti ovunque. Vogliamo che i nostri clienti possano acquistare direttamente ciò che facciamo, spesso puntando a prodotti del territorio reggino. Questo passo è un nuovo inizio per noi, il sito è una vetrina che abbiamo curato nei minimi dettagli e speriamo che sia apprezzato dai nostri clienti”.

Il sito Mondo Bio è stato progettato per offrire una navigazione facile e intuitiva, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di prodotti biologici, che hanno sempre contraddistinto l’attività di Lucia. “La nostra missione è continuare a fidelizzare i clienti, offrendo un servizio comodo e accessibile da qualsiasi parte d’Italia, senza mai perdere di vista la qualità dei nostri prodotti”, aggiunge Lucia.

Dalla cura della persona alla salute del bambino: il cuore di Mondo Bio

Mondo Bio non è solo un negozio, ma una vera e propria “isola del benessere”. Qui, ogni componente della famiglia può trovare prodotti biologici per migliorare il proprio stile di vita. Oltre ai prodotti alimentari, il negozio offre anche una selezione di cosmetici bio, integratori naturali e articoli per la cura del corpo e della mente. L’assortimento include anche prodotti per bambini, per la loro cura delicata e naturale.

Un invito a scoprire la filosofia di Mondo Bio

Con il lancio del sito online, Mondo Bio non solo apre nuove opportunità per i suoi clienti, ma conferma il suo impegno per il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione dei prodotti locali. Grazie alla passione di Lucia Rappoccio, che ha costruito la sua attività su basi solide di fiducia e amore per il suo lavoro, Mondo Bio è oggi un punto di riferimento a Reggio Calabria, e oggi punta a farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia grazie al sito appena lanciato. Perché scegliere Mondo Bio significa fare una scelta di benessere, per te e per la tua famiglia.

Per scoprire tutti i prodotti e fare acquisti, visita il sito www.mondo-bio.it

Per info Visita la pagina FB e segui la pagina Instagram. Mondo Bio lo trovi in Via Santa Caterina d’Alessandria 62 a Reggio Calabria.