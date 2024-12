Tragedia in Bulgaria, il maresciallo reggino Francesco Branca morto a 46 anni

Era in missione in Bulgaria a Novo Selo

Il vice presidente della Giunta Regionale Filippo Pietropaolo esprime il più profondo cordoglio, anche a nome del presidente Occhiuto e dell’intera Giunta regionale, per la tragica e improvvisa scomparsa del 1° Maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, nato e cresciuto a Reggio Calabria, venuto a mancare mentre era impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria.

«Francesco, figlio di Calabria, è stato un tecnico di grande valore, un esempio di dedizione e professionalità al servizio della Patria, incarnando quei valori di sacrificio e impegno che da sempre contraddistinguono le donne e gli uomini delle nostre Forze Armate.

La sua perdita rappresenta un dolore non solo per la sua famiglia e i suoi colleghi, ma per tutta la comunità calabrese, orgogliosa dei suoi figli migliori che prestano il loro servizio con impegno e abnegazione fuori dai confini nazionali», dice Pietropaolo.