Il calabrese Davide Moscato sbanca in America e vince gli Akademia Music Awards

Across The Infinity. É il nome del brano con il quale Davide Moscato ha vinto, in America, i recenti Akademia Music Awards. Classe ´77, Moscato é un cantautore calabrese, di padre ferroviere (di Reggio Calabria) e mamma catanzares. La musica come passione principale, iniziata a studiare da ragazzo, come autodidatta.

Gli esordi e la formazione musicale

“Sono cresciuto ascoltando la musica rock e progressive inglese anni ’70 e militando in alcune band locali, in Calabria dove sono nato e cresciuto, ho potuto affinare le mie doti canore tenorili e di front man“, dichiara Moscato ai microfoni di musictracks.com.

Negli anni ´90 i primi ingaggi nei locali, esperienze che hanno contribuito a formare Moscato, indicandogli una via che si sarebbe fatta piú evidente qualche anno piú tardi. “Posso affermare di essere uno dei pochi musicisti in Italia che riesce a vivere del proprio sogno! Nel 2012 ho inciso il mio primo cd con l’ etichetta indipendente Seahorse, il titolo è “The golden dawn of the tramp”. Mentre da poco ho terminato le registrazioni del mio secondo progetto, “Mental Maze“, dichiara soddisfatto il cantautore calabrese.

Gli artisti che hanno influenzato Moscato

Sui generi e gli artisti che hanno influenzato la crescita artistica di Moscato, c´é una folta presenza degli anni 60-70, culla di una musica che ha fatto la storia: “Sono partito innamorandomi di John Lennon, per continuare coi Queen dei primi album, poi i Led Zeppelin e i Deep Purple di “In Rock”, i Pink Floyd e Jeff Buckley,successivamente mi sono invaghito della musica italiana, quindi gli Area e della storia di Demetrio Stratos, e di Rino Gaetano, che non ha alcuna affinità con la mia musica ma è comunque quel genere che ascoltandolo mi fa stare bene e mi fa riflettere“.

Dal proprio sito ufficiale, Davidemoscato.com, si evince chiaramente come la musica lo abbia “conquistato” in tenera etá: “Presto si accorge che la musica sarà la sua fonte di vita primaria, e perciò se ne aggrappa fortemente come un bambino alle gambe della madre per proteggersi, come un soldato alla vita”.

Di seguito il video di Across The Infinity, miglior brano nella categoria Alternative Rock agli ultimi Akademia Music Awards

https://www.youtube.com/watch?v=e3Y39OIrTVE