Reggio, tutto pronto a Mosorrofa per la ‘Festa degli immigrati’

La parrocchia San Demetrio e l’Azione Cattolica di Mosorrofa anche quest’anno organizzano un momento di condivisione con gli immigrati che vivono nel territorio del borgo collinare di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa. Come negli anni passati, siamo alla terza edizione, l’evento è collegato con la proposta che arriva dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica nazionale in concomitanza con la festività di San Giuseppe Artigiano. Lo slogan di quest’anno “Di porta in porta. San Giuseppe padre di accoglienza” si sposa benissimo con quelle che sono le motivazioni che muovono la comunità parrocchiale di Mosorrofa incontro agli immigrati. Il nostro slogan sarà: “Per accogliere ed essere accolti” ed abbiamo voluto legare l’accoglienza che noi diamo agli immigrati con la richiesta di accoglienza che i nostri emigranti portano con loro nei luoghi dove si trasferiscono.

La festa si svolgerà in Via Strapunti Mosorrofa RC il 21 marzo 2025 dalle ore 19.00 nel salone parrocchiale dedicato al defunto sacerdote Antonino Caridi che governò la parrocchia di San Demetrio per 52 anni. Ci saranno canti, balli, degustazioni e soprattutto tanta, tanta allegria.

Sarà presente per la Caritas diocesana di Reggio Calabria Bruna Mangiola, coordinatrice accoglienza sbarchi dei migranti al porto di Reggio Calabria.

L’immagine della locandina che rappresenta San Giuseppe nel suo lavoro di falegname è opera del maestro Cosimo Allera, scultore contemporaneo nativo di Gioia Tauro dove vive e opera. Tra le tante sue opere anche l’omaggio a Boccioni che si trova sul Corso Garibaldi a RC all’altezza del teatro Cilea.

Alla festa sono stati invitati personalmente tutti gli immigrati che risiedono nel territorio mosorrofano a qualsiasi titolo. Sia immigrati per lavoro, badanti o altro, che per amore, coloro che si sono costruiti una famiglia.

Tutta la comunità è invitata a partecipare per far sentire l’affetto e il ringraziamento alle sorelle e ai fratelli che condividono con noi la vita in questo meraviglioso borgo e i bentornati tra noi a tutti gli emigranti che non hanno mai reciso il cordone ombelicale col proprio paese d’origine.