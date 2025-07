Reggio, a Palazzo San Giorgio la mostra per i 160 anni delle Capitanerie di Porto – FOTO e VIDEO

“Ancorati al passato con rotta verso il futuro” è il titolo della mostra fotografica che dalla mattinata di oggi fino a giorno 25 p.v., sarà esposta presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, ove, attraverso delle ricercate immagini storiche e contemporanee si potrà ripercorrere la storia del Corpo delle Capitanerie di Porto a 160 anni dalla sua istituzione.

Ad arricchire l’esposizione un’opera pittorica, olio su tela, realizzata da un’artista reggina e denominata “Tra le onde ed il coraggio” raffigurante alcuni degli elementi rappresentativi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e della città di Reggio Calabria.

All’inaugurazione, alla quale hanno preso parte le massime autorità Locali, il Direttore Marittimo Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha ripercorso le tappe fondamentali dell’evoluzione del Corpo delle Capitanerie di porto, dalla sua istituzione a Firenze nel 1865 fino alla nascita della Guardia Costiera, quale articolazione operativa delle Capitanerie di porto: un’organizzazione moderna e altamente

specializzata, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro, senza perdere di vista il valore delle proprie radici.

Numerose le iniziative che stanno accompagnando, per tutto il 2025, anche in Calabria, le celebrazioni del 160° anniversario della Guardia Costiera, tra queste dando appuntamento al prossimo evento presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria previsto per il mese di settembre.

Tutte le iniziative sono state realizzate con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali che le hanno ospitate e accolte con una partecipazione entusiasta da parte del pubblico; tra queste ricordiamo l’evento celebrativo avvenuto lo scorso mese di aprile presso il Monastero dei Minimi a Roccella Jonica ove il Corpo delle Capitanerie di Porto, nella persona del Vice Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Roccella Jonica o ancora la traversata a nuoto dello stretto di Messina, con il Conduttore televisivo Massimiliano Ossini come testimonial, ove accanto al personale delle componenti specialistiche della guardia Costiera hanno partecipato numerosi atleti paralimpici.

Questi e molti altri eventi locali, hanno avuto come finalità non solo quella di ripercorrere i 160 anni di storia e servizio, ma anche sensibilizzare su temi cruciali come la legalità, la sicurezza e la cultura del mare con un particolare e mirato coinvolgimento delle giovani generazioni, essenziali per portare avanti il costante impegno della Guardia Costiera in mare e nei porti.