L’edizione numero 58 della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, fa segnare numeri record in quanto a partecipazione con 231 espositori, dei quali 193 in rappresentanza di 16 regioni italiane e 38 provenienti da 11 Paesi esteri.

Su una superficie di 17 mila metri quadrati un’affluenza di oltre 25 mila visitatori da tutta Italia e da ben 48 Paesi stranieri.

In questa splendida cornice i maestri gelatieri Davide Destefano (gelateria Cesare RC), Pasquale Monteleone e Domenico Penna (bottega del gelato e Tartufo Penna di Pizzo Calabro), Gaetano Vincenzi (gelateria Barbarossa Cs) si sono cimentati in una serie di cooking show volti a valorizzare i prodotti e le lavorazioni Calabresi.

Grande affluenza di pubblico nelle diverse aree dedicate alle lavorazioni della nostra regione che hanno visto la realizzazione dell’ottimo sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi, del Gelato Pane di Cerchiara e olio d’oliva la molazza, e ultimo solo in ordine cronologico del celeberrimo tartufo di Pizzo realizzato a mano dai maestri Napitini Pasquale Monteleone e Domenico Penna che ne hanno raccontato la storia per poi offrirlo in degustazione ai presenti.

Grande successo e ancora una volta e soddisfazione per aver proposto tramite il progetto Italico il volto di una Calabria positiva che vuole crescere e farsi conoscere per le sue eccellenze.