Moto Guzzi Club: a Reggio Calabria il V Raduno Area Mediterranea

Dall'1 al 4 giugno centinaia di motociclisti arrivano sullo Stretto per il V Raduno Area Mediterranea, tra Scilla, Pentedattilo e il lungomare

Ancora una volta il suggestivo panorama dello Stretto farà da cornice ad un evento di portata internazionale: il V Raduno Area Mediterranea organizzato dal Moto Guzzi Club RC in partenariato con il Comune di Reggio Calabria.

Le precedenti edizioni avevano visto protagoniste Malta, Kalambaka, Val di Noto e Santa Maria di Leuca, per approdare poi qui, nella città culla della Magna Grecia e centro del Mediterraneo.

Moto Guzzi, un marchio che è una leggenda

Moto Guzzi è un marchio italiano che ha fatto la storia delle case motociclistiche, divenendo col tempo una leggenda che dura da oltre 95 anni. Un’azienda che trasuda orgoglio italiano non solo per la locazione del suo stabilimento – a Mandello del Lario (Como) – ma soprattutto per la scelta del logo raffigurante un’aquila simbolo del Corpo Aeronautico italiano nella Prima Guerra Mondiale.

Per la prima volta nella sua storia l’Aquila di Mandello spicca il volo verso Reggio Calabria in tutto il suo splendore, portando con sé centinaia di motociclisti appassionati che hanno già confermato la loro partecipazione all’evento. L’ultimo lembo dello stivale avrà dunque il privilegio di ospitare dall’1 al 4 Giugno una manifestazione di grande impatto turistico.

Il programma delle quattro giornate

Il programma di queste quattro giornate sarà ricco di eventi all’insegna del divertimento, della buona compagnia e soprattutto della scoperta di luoghi incontaminati; questi gli ingredienti base che determinano un guzzista doc.

Tra i posti di maggior rilievo, che i partecipanti potranno visitare durante questa 4 giorni, l’incantevole località di Scilla con visita al castello posto sulla rocca a picco sul mare che sovrasta il borgo di Chianalea, e il borgo di Pentedattilo, sulla costa jonica reggina, che sorge arroccato sulla rupe del Monte Calvario, dalla caratteristica forma che ricorda quella di una ciclopica mano con cinque dita, e da cui deriva il nome.

Lo scopo del raduno: scoprire la città

La manifestazione non ha quindi solo lo scopo di ricongiungere i credenti di una stessa fede, uniti sotto il simbolo dell’Aquila; ma anche quello di portare tutti gli appassionati guzzisti, provenienti da ogni dove, alla scoperta delle bellezze della nostra città, in cui non mancheranno di certo le visite al Museo Archeologico, casa dei Bronzi di Riace e passeggiate sul lungomare, definito “il km più bello d’Italia.”