L’Amministrazione comunale, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, ha coinvolto l’Istituto Scolastico Comprensivo in una manifestazione volta a sensibilizzare gli alunni della scuola materna ed elementare sull’importanza degli alberi e, più in generale, sulla difesa dell’ambiente.

Organizzata dall’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, diretto da Carmelita Laganà, presenti il vicesindaco Rocco Campolo, l’assessore all’Ambiente Domenico Infortuna, il consigliere delegato allo Sport Domenico Cogliandro, la dirigente scolastica Teresa Marino e tutto il corpo docente, la giornata ha visto gli esperti del“Coordinamento per l’ambiente RC” illustrare ai giovanissimi alunni alcuni utili e buoni comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente.

Dopo la lezione, resa interessante da video, immagini e divertenti giochi, alle classi sono stati donati alcuni alberi che gli stessi alunni hanno avuto modo di mettere a dimora nelle aiuole delle rispettive scuole.

“La Giornata nazionale degli alberi – dichiara l’assessore Carmelita Laganà – istituita con legge nel 2013, rappresenta un appuntamento importante e ricco di significato. D’intesa con il sindaco Giovanni Verduci, particolarmente sensibile alle problematiche ambientali, in collaborazione con l’Istituto scolastico e il Coordinamento per l’ambiente RC, abbiamo voluto che fossero i più piccoli ad essere coinvolti perché loro devono essere i custodi di questo nostro territorio”.

“Gli alberi – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione – sono importanti per l’uomo e per l’ambiente. Rendono mite il clima, proteggono il suolo, migliorano la qualità della vita e rendono l’aria più respirabile. Questo è il messaggio che oggi abbiamo voluto trasmettere ai nostri giovanissimi concittadini che hanno dimostrato, attraverso dei laboratori svolti in classe, di aver compreso l’importanza di tutto questo. I bambini, inoltre, hanno potuto piantare alcuni alberi, assumendosi la responsabilità di curarli e salvaguardarli”.

“Ringrazio quanti hanno contribuito a rendere questa giornata una festa – conclude l’assessore Laganà – solo con il lavoro di squadra e l’impegno di tutti si possono raggiungere importanti risultati”.