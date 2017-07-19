Motta San Giovanni, importanti deleghe alla consigliera Maria Verduci

La consigliera comunale Maria Verduci, su incarico diretto del sindaco Giovanni Verduci, da oggi si occuperà di Volontariato, Associazionismo, Pari Opportunità, Tutela dei consumatori, Politiche comunitarie e Promozione del Paesaggio.

Lo Statuto comunale riconosce al sindaco la possibilità, per particolari esigenze organizzative, di avvalersi di consiglieri per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori. Un’opportunità che il primo cittadino ha voluto cogliere per un maggiore coinvolgimento di tutti i consiglieri, convinto che in questo modo si possano raggiungere maggiori risultati.

Le parole della consigliera delegata

Maria Verduci, insegnante, impegnata nel sociale e attenta alle esigenze del territorio e della comunità, saprà lavorare per il bene collettivo esaltando l’attività di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.

“Sono contenta e orgogliosa – dichiara la consigliera delegata – per le deleghe che il sindaco Giovanni Verduci ha voluto conferirmi. Lo ringrazio sinceramente assicurando che ripagherò questa fiducia con l’impegno e la dedizione a favore della comunità mottese tutta”.

“Motta San Giovanni – aggiunge Maria Verduci – esprime in vari settori importanti esempi di volontariato e associazionismo, con volontari e operatori che sono determinanti per la qualità della vita della nostra comunità. Con loro ho in mente di stilare un programma annuale di attività, promuovendo un coordinamento delle associazioni. Lo stesso farò con quanti si adoperano per la difesa dei consumatori, considerando tali tutti i cittadini mottesi. Politiche comunitarie, Pari opportunità e Promozione del paesaggio sono ambiti che da sempre mi vedono impegnata alla ricerca di soluzioni e opportunità”.

“Il Consiglio comunale – conclude Maria Verduci – è un giusto mix tra chi ha esperienza e chi è al suo primo incarico pubblico. C’è molto entusiasmo in ognuno di noi, sapremo lavorare bene per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.

La squadra del sindaco e le deleghe assegnate

Con le deleghe assegnate alla consigliera Maria Verduci, la squadra del Sindaco Giovanni Verduci appare così composta: Rocco Campolo, vicesindaco con delega Lavori Pubblici, Depurazione, viabilità, Fognature, Servizi al Cittadino, Decentramento, Trasparenza Amministrativa. Enza Mallamaci, assessore con delega Bilancio e Programmazione, Tributi, Finanze, Affari Generali e Personale, Patrimonio comunale, Protezione Civile, Lavoro, Politiche Sociali, Cultura e Spettacolo. Carmelita Laganà, assessore con delega Pubblica Istruzione, Politiche dell’educazione e della famiglia, Politiche abitative, Contenzioso. Mimmo Infortuna, assessore con delega Ambiente, Ecologia, RSU, Politiche energetiche, Verde pubblico e arredo urbano, Agricoltura, Cimiteri comunali. Domenico Cogliandro, consigliere con delega Urbanistica e pianificazione del territorio, Politiche giovanili, Turismo, Demanio, Sport. Beniamino Mallamaci, consigliere con delega Attività produttive, Commercio e Artigianato. Giovanni Gattuso, Presidente del Consiglio comunale.