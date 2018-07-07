Ottimismo per una stagione turistico-balneare che si preannuncia positiva e che sicuramente darà buone soddisfazioni sia in riva al mare che nei borghi collinari.

La Direzione Scientifica dell’ARPACAL ( Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) ha monitorato le acque marine di tutta la fascia costiera calabrese . Come risulta dalla Tabella dell’ARPACAL è stata classificata “ Eccellente” la qualità delle acque destinate alla balneazione per l’annualità 2018 sulla riviera jonica reggina , in modo specifico a Motta San Giovanni LAZZARO (RC) : LIDO SOGNO, Lungomare Cicerone da TORRENTE S.VINCENZO a RISTORANTE FARO e RIACE_CAPO d’ARMI . Ed ovviamente eccellenti risultano le acque a: Bocale, Saline Joniche, Melito Porto Salvo, S. Lorenzo Marina, Condofuri, Bova Marina, e delle altre località in riva al limpido mare Jonio.

Per fornire qualità nel turismo, occorre però rilevare, sono vitali le misure di sicurezza e la vigilanza. Più di ogni altra attività economica, il successo o il fallimento di una destinazione turistica dipende dalla capacità di fornire un ambiente sicuro per i visitatori. In tal senso molti residenti auspicano che vengano intensificati, con un piano coordinato di tutte le forze di polizia, i controlli nei centri cittadini anche in ore serali e notturne specialmente nei giorni di fine settimana.