Il sindaco Giovanni Verduci ha incontrato a palazzo Alecce i volontari dell’Associazione “Garibaldina Motta San Giovanni”, presenti anche tutti i componenti della Giunta comunale.

All’interno della sala del Consiglio, il presidente dell’associazione Carmelo Benedetto ha prima illustrato all’Amministrazione comunale l’attività abitualmente svolta dagli operatori di protezione civile per poi anticipare alcune iniziative in fase di programmazione e realizzazione.

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“La Garibaldina – ha dichiarato il sindaco Giovanni Verduci – rappresenta una realtà consolidata, un punto di riferimento regionale che molti ci invidiano. Gli operatori, donne e uomini, sono volontari qualificati, preparati e competenti. L’incontro con l’associazione è stato importante – ha poi aggiunto il primo cittadino – abbiamo accolto con piacere la loro disponibilità a continuare a collaborare con la nuova Amministrazione comunale, con alcuni correttivi resi necessari dalla nuova normativa di riferimento e dalla nostra volontà di rendere ancora più ordinato e regolamentato il loro impiego”.

“Con l’assessore Enza Mallamaci – ha poi detto Verduci – delegata alla Protezione Civile e che ringrazio per l’impegno e l’attenzione che sta prestando in questi primi mesi di incarico, abbiamo già predisposto un programma che sicuramente ci consentirà di fare un salto di qualità in termine di prevenzione, pianificazione, pronto intervento, tutela e promozione del patrimonio culturale e tutto questo tanto nell’ordinario, quanto nelle situazioni di emergenza”.

“È nostra intenzione – ha poi concluso – coinvolgere le scuole e le famiglie nella promozione di norme di comportamento utili ad affrontare e superare situazione di emergenza, così come doteremo il nostro territorio di tutti gli strumenti necessari”.

Al Sindaco Giovanni Verduci, in qualità di massima autorità di Protezione Civile comunale, e all’assessore Enza Mallamaci la Garibaldina ha voluto consegnare la propria maglia ufficiale, simbolo di appartenenza e di unione.