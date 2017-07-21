Il Museo Archeologico di Locri aderisce alle aperture serali straordinarie
Fino alle 23 a luglio e agosto: il calendario delle aperture serali del Museo e Parco archeologico di Locri, tra conversazioni, degustazioni e poesia
21 Luglio 2017 - 16:55 | di Eva Curatola
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Il Museo e Parco archeologico di Locri, diretto da Rossella Agostino, afferente al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon, aderisce alle aperture straordinarie serali previste nell’ambito del Piano di valorizzazione per i siti di interesse culturale programmato dal MiBACT per il 2017.
Un’iniziativa particolarmente interessante perché dà la possibilità ai Musei Statali della Regione di prolungare dalle 20.00 fino alle 23.00 le aperture in un periodo (luglio e agosto) di grande afflusso turistico.
Il calendario, prevede, oltre al prolungamento dell’orario di apertura, alcune iniziative collaterali che si terranno nell’area del Parco archeologico dopo le 20.00:
21 LUGLIO apertura prolungamento serale
h.20.30 Conversazione
Al “cuore” dell’antica città. Esplorazioni e ricerche in corso dell’Università di Torino a Locri Epizefiri.
a cura di Diego Elia – Valeria Meirano. Università di Torino
27 LUGLIO apertura prolungamento serale
Serata dedicata a
L’ispettore onorario Salvatore Galluzzo: amore e rispetto per il patrimonio culturale a cura di Rossella Agostino, Felice Costabile, Roberto Crupi, Fulvio Rizzo
2 AGOSTO apertura prolungamento serale
8 AGOSTO apertura prolungamento serale
Conversazione
La Locride tra storia e archeologia
a cura di Daniele Castrizio – Università di Messina
con degustazione vini
17 AGOSTO apertura prolungamento serale
25 agosto apertura prolungamento serale
“Ionio che abbraccia Ionio. Da Nosside a Kavafis la poesia che unisce popoli.
“
Letture al tramonto di Fabio Cuzzola
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