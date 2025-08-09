Museo del Mare, Castorina: ‘Progetto futurista e attrattivo, i lavori procedono spediti’

Queste le dichiarazioni dell’avv. Antonino Castorina consigliere Comunale del Gruppo R.E.D., che prosegue:

“Su impulso dell’amministrazione Falcomatà e nella precisa volontà di dare voce ad una giusta idea inizialmente finanziata con 53 milioni di euro tramite fondi PNRR al quale è stato previsto un incrementato del 15%, arrivando a 61 milioni di euro ed Ulteriori 60 milioni provenienti dai fondi del programma PN Metro Plus, attraverso i Distretti culturali, il cantiere attivo da febbraio 2025 ed i lavori procedono spediti con importanti attività visibili a tutti”.

“Lo studio Zaha Hadid e la completa realizzazione del Museo del Mare – spiega Castorina – passerà anche dal coinvolgimento di parti sociali ed enti con un tavolo permanente sui contenuti del museo volti a condividere e partecipare un’opera futurista e che proietta la nostra città ad una vocazione turistica di altissimo livello. Per noi – conclude Castorina – il Museo del Mare rappresenta non solo un’opera architettonica di grande caratura e si inquadra quale punto di sviluppo per il futuro della nostra Regione che vede Reggio Calabria centrale e proiettata nel Mediterraneo”.