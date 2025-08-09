Museo del Mare, Castorina: ‘Progetto futurista e attrattivo, i lavori procedono spediti’
"Un'opera che proietta la nostra città ad una vocazione turistica di altissimo livello" così il consigliere Comunale del Gruppo RED
09 Agosto 2025 - 09:58 | Comunicato Stampa
“Durante i lavori della III Commissione Consiliare a Palazzo San Giorgio abbiamo approfondito insieme all’assessore al ramo Carmelo Romeo le attività connesse allo stato di avanzamento dei lavori del “Centro delle culture del Mediterraneo”, noto anche come Museo del Mare“.
Queste le dichiarazioni dell’avv. Antonino Castorina consigliere Comunale del Gruppo R.E.D., che prosegue:
“Su impulso dell’amministrazione Falcomatà e nella precisa volontà di dare voce ad una giusta idea inizialmente finanziata con 53 milioni di euro tramite fondi PNRR al quale è stato previsto un incrementato del 15%, arrivando a 61 milioni di euro ed Ulteriori 60 milioni provenienti dai fondi del programma PN Metro Plus, attraverso i Distretti culturali, il cantiere attivo da febbraio 2025 ed i lavori procedono spediti con importanti attività visibili a tutti”.
“Lo studio Zaha Hadid e la completa realizzazione del Museo del Mare – spiega Castorina – passerà anche dal coinvolgimento di parti sociali ed enti con un tavolo permanente sui contenuti del museo volti a condividere e partecipare un’opera futurista e che proietta la nostra città ad una vocazione turistica di altissimo livello. Per noi – conclude Castorina – il Museo del Mare rappresenta non solo un’opera architettonica di grande caratura e si inquadra quale punto di sviluppo per il futuro della nostra Regione che vede Reggio Calabria centrale e proiettata nel Mediterraneo”.