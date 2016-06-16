Nami Lab, la startup italiana che ‘insegna’ ai computer a riconoscere accordi musicali

Insegnare alle macchine delle abilità che sono tipiche dell’intelligenza umana: è questo l’obiettivo di Nami Lab (http://www.nami-lab.com), startup monzese, che si occupa di machine learning e intelligenza artificiale applicata a contesti creativi.

L’azienda, che vede alla guida Simone Geravini (34 anni, informatico e musicista), ha sviluppato il suo primo progetto, YALP (http://www.yalp.io), con il quale ha insegnato a un computer a riconoscere accordi musicali, come farebbe una persona esperta di musica, con anni di studio alle spalle.

L’accordo con Geode Group e la crescita dal Giappone

“A febbraio 2016 abbiamo chiuso un deal di 250 mila euro con Geode Group (Massimo Orlandi, Riccardo Bani, Egidio Ricciuti, fondatori di Sorgenia), entrati a far parte della nostra azienda come soci finanziatori – spiega Simone – Hanno creduto nel nostro progetto e sapendo che ci occupiamo di Reti Neurali, Deep Learning, Analisi Topologica dei dati e Machine Learning, hanno deciso di darci fiducia.

Da quando abbiamo realizzato la versione beta di yalp.io, il nostro primo prodotto, la crescita è esponenziale e abbiamo avuto un ottimo riscontro soprattutto dall’estero (l’80% del nostro traffico arriva dal Giappone).”

Yalp.io: il progetto, il suo funzionamento e gli obiettivi di crescita

Yalp.io è una app che permette a chiunque di ricercare gratuitamente una canzone e di vederne il relativo video con la trascrizione degli accordi musicali.

“Entrando nel dettaglio, voglio sottolineare che solo la melodia e le parole di una canzone sono soggette a copyright, mentre la struttura armonica, cioè l’insieme degli accordi, non è soggetta a queste norme, e per questo motivo noi possiamo pubblicare le sigle degli accordi di qualsiasi brano – prosegue Simone – Per il nostro progetto, quindi, utilizziamo informazioni che non sono soggette a copyright, mentre l’audio proviene dai server di YouTube, perciò si tratta di un sistema molto flessibile e scalabile.”

Yalp.io rappresenta l’unico progetto italiano che utilizza questa tecnologia applicata alla musica e a livello mondiale solo altre due aziende (una israeliana e una olandese) operano nel medesimo campo.

Chi usa Yalp.io

“I nostri utenti sono musicisti o semplici appassionati, dilettanti e aspiranti professionisti: non poniamo limiti – concludono Simone, Mattia Bergomi (matematico e musicista) e Vincenzo Picariello (informatico), i tre soci e amici, fondatori di Nami Lab – Al momento la tecnologia che abbiamo sviluppato non è perfetta al 100%, ma ha un grado di approssimazione che si aggira attorno all’85%. Stiamo cercando di migliorare sempre di più, correggendo gli errori della macchina con nuovi algoritmi di intelligenza artificiale basati sulle reti neurali. L’obiettivo è arrivare a sfiorare la perfezione, ovvero riuscire ad avere una percentuale di correttezza delle trascrizioni pari al 95%.

Gli obiettivi per il futuro, però, non si fermano qui: il prossimo passo è cercare di costruire un database di un milione di brani perfettamente analizzati.”