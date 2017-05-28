Naos Arte&Cultura organizza mostra con opere di artisti reggini

Estemporanea artistica e mostra nella Galleria di Palazzo San Giorgio il giorno della Festa della Repubblica, con pittura, disegno e fotografia

L’associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura si rivolge alla cittadinanza nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, onorando i fondamenti che la Nazione ha insiti nelle proprie radici, attraverso un’estemporanea artistica e una mostra all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio.

La manifestazione avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e saranno all’opera artisti reggini noti e meno noti: Alessandro Allegra, Eleonora Maria Barbaro (Negr Art), Angelo De Masi, Antonio Federico, Alessandro Gallo, Noemi Macrì, Maria Marino, Annamaria Riganò, Angela Sancono.

La mostra prevede l’esposizione di opere artistiche a tema libero tra pittura, disegno e fotografia.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Info:

Scrivere a naos.artecultura@gmail.com

Telefonare a 334/2141346