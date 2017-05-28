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Naos Arte&Cultura organizza mostra con opere di artisti reggini

Estemporanea artistica e mostra nella Galleria di Palazzo San Giorgio il giorno della Festa della Repubblica, con pittura, disegno e fotografia

28 Maggio 2017 - 18:38 | di Pasquale Romano

Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria

Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, municipio

L’associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura si rivolge alla cittadinanza nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, onorando i fondamenti che la Nazione ha insiti nelle proprie radici, attraverso un’estemporanea artistica e una mostra all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio.

La manifestazione avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e saranno all’opera artisti reggini noti e meno noti: Alessandro Allegra, Eleonora Maria Barbaro (Negr Art), Angelo De Masi, Antonio Federico, Alessandro Gallo, Noemi Macrì, Maria Marino, Annamaria Riganò, Angela Sancono.

La mostra prevede l’esposizione di opere artistiche a tema libero tra pittura, disegno e fotografia.
L’ingresso alla mostra è gratuito.
Info:
Scrivere a naos.artecultura@gmail.com
Telefonare a 334/2141346

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