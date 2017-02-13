CosenzApp, il raccoglitore di eventi e notizie a Cosenza lancia un nuovo e innovativo servizio gratuito per fornire informazioni di pubblica utilità in tempo reale, 24 ore su 24.

Nasce BOT di CosenzApp, un servizio innovativo unico nel suo genere. Un assistente personale sempre in tasca. Il servizio oltre ad essere estremamente utile è facilissimo da usare: basta inviare un messaggio per ottenere immediatamente le informazioni desiderate, ad esempio i turni delle farmacie, gli indirizzi ed i recapiti delle guardie mediche, le previsioni meteo, le ultime notizie, i film al cinema, gli eventi e tanto altro ancora.

BOT è anche un ottimo alleato per la cultura ed il turismo, a bisogno si trasforma infatti in una perfetta guida turistica, un Cicerone sempre a portata di mano. Rilevando la posizione GPS fornisce informazioni storiche e culturali sui monumenti e sulle opere d’arte circostanti.

Il BOT di CosenzApp è un amico virtuale indispensabile, in grado di consigliarci anche la migliore pizzeria con consegna a domicilio o informarci sugli orari del prossimo autobus.

Per iniziare ad utilizzarlo basta inviare un messaggio alla pagina Facebook CosenzApp all’indirizzo www.facebook.com/cosenza

Più di 2,5 miliardi di persone al mondo utilizzano almeno un’applicazione per scambiarsi messaggi e trascorrono oggi il 90% del tempo su Mobile tra email e piattaforme di messaggistica. Per questa ragione sono nati i BOT: dei sistemi di intelligenza artificiale funzionanti all’interno app di instant messaging.

In molti lo conoscono e beneficiano del suo aiuto, tu cosa aspetti a provarlo?