Nasce #Hmagazine. Domani l’evento di presentazione!

#Hmagazine è il nuovo trimestrale pensato dalla Fondazione “Via delle Stelle” allo scopo di aprire un canale di comunicazione con la comunità della provincia reggina su temi, iniziative e attività dell’Hospice della nostra città, e sensibilizzarla sull’importanza di una struttura che, per sua natura, mette al centro la tutela della dignità della persona sofferente dando assistenza e sostegno anche ai familiari.

Alla presentazione saranno presenti il presidente della Fondazione “Via delle Stelle” dottor Vincenzo Trapani Lombardo, l’assessore provinciale alla Cultura e Legalità dottor Eduardo Lamberti Castronuovo, il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria Carlo Parisi, la dottoressa Francesca Arvino, psicologa della Fondazione, il delegato dell’Ordine di Malta RC barone Arturo Nesci e il direttore responsabile Vincenzo Comi.

Come nasce il progetto #Hmagazine

Nato dalla sensibilità del personale della struttura, il progetto #Hmagazine ha coinvolto un gruppo di giornalisti e grafici che hanno collaborato intensamente alla sua realizzazione prestando la propria opera professionale a titolo gratuito.

Il magazine sarà disponibile presso l’Hospice, l’Istituto Clinico Dr. De Blasi, lo Studio Cassone Giovanni e la biblioteca G. De Nava, e durante tutti gli eventi benefici a sostegno della struttura, con un contributo libero.

Cosa fa la Fondazione Via delle Stelle

“La Fondazione Via delle Stelle cura la gestione dell’Hospice, che garantisce le cure palliative in regime di ricovero, in Day Hospice, in assistenza domiciliare e in ambulatorio. L’assistenza del paziente in fase terminale ed avanzata è realizzata con il controllo del dolore e dei sintomi principali, per garantire al malato una migliore qualità di vita.

Il paziente e i familiari sono al centro di tutta l’attività della Fondazione. Il personale, validamente coadiuvato da volontari, garantisce prestazioni sanitarie di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, associate a prestazioni sociali e a sostegno spirituale. Il personale sanitario, i volontari e l’organizzazione dei servizi agiscono in modo sinergico per offrire la migliore assistenza: è questa la vera rivoluzione culturale delle cure palliative.

Informazione e formazione sono gli strumenti principali per raggiungere lo scopo: è necessario divulgare la conoscenza delle cure palliative per far conoscere il lavoro che ogni giorno viene svolto in Hospice e a domicilio, facilitare l’accesso alle cure a quanti ne hanno necessità, ma anche per dare al territorio la giusta dimensione della nostra realtà.

Nasce così l’idea di #Hmagazine, finalizzato a divulgare i temi delle cure palliative, la mission dell’Hospice, le sue attività ed a promuovere nuove iniziative, così da dare a tutti la possibilità di investire tempo e risorse in un progetto di aiuto e condivisione.”