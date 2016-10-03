Nasce il Sic

L'Aipd di Reggio Calabria lancia il Servizio di informazione e consulenza: un punto multidisciplinare con assistente sociale, psicologo e neuropsichiatra per le famiglie

Offrire alle famiglie e agli operatori sanitari, scolastici e sociali un adeguato supporto a diversi livelli – informativo, pedagogico, psicologico – con l’obiettivo di creare nel territorio una rete di conoscenze e di rapporti a supporto degli interventi forniti dalle istituzioni per le persone con sindrome di Down. È questo l’obiettivo del “Progetto Sic” (Servizio di informazione e consulenza) che l’Associazione Italiana Persone Down Sezione di Reggio Calabria vuole offrire alle famiglie del territorio provinciale.

Un servizio autofinanziato e la raccolta fondi del 9 ottobre

Si tratta di un’iniziativa auto-finanziata e sostenuta da iniziative di raccolta fondi, come quella che si terrà domenica 9 ottobre presso il Teatro Cilea, che vedrà presto nel capoluogo reggino la nascita di un punto di servizi multidisciplinare che si avvale della collaborazione di un team di specialisti – assistente sociale, psicologo e neuropsichiatra – per venire incontro alle richieste di sostegno degli utenti e delle loro famiglie.

Il servizio avrà sede presso il Comitato Unicef di Reggio calabria in via Mazzini, 11.

A chi si rivolge il servizio e come funziona l’accoglienza

La sezione provinciale di Reggio Calabria dell’Aipd seguendo la collaudata esperienza dell’Aipd di Roma e in sintonia con l’Icf (Classificazione internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute), grazie al servizio di informazione e consulenza potrà sostenere persone con sindrome di Down di qualsiasi età, le loro famiglie e gli operatori di riferimento provenienti da tutto il territorio provinciale e dall’altra sponda dello Stretto. Le famiglie al primo incontro verranno accolte da un genitore esperto sugli aspetti inerenti la sindrome di Down, il quale ha gli strumenti per rassicurarli e potrà condividere con loro esperienze comuni.

Cos’è la sindrome di Down

La sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nelle cellule: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè il cromosoma n. 21 in più; da qui anche il termine Trisomia 21. Genetico non vuol dire ereditario, infatti nel 98% dei casi la sindrome di Down non è ereditaria. La conseguenza di questa alterazione cromosomica è un handicap caratterizzato da un variabile grado di ritardo nello sviluppo mentale, fisico e motorio del bambino. Attualmente in Italia 1 bambino su 1200 nasce con questa condizione. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone la durata della loro vita si è molto allungata così che si può ora parlare di un’aspettativa di vita di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down di cui il 61% ha più di 25 anni. (fonte: www.aidp.it)