Nasce un nuovo Ferrari Club in riva allo Stretto
Una quarantina di Ferrari in mostra in via De Nava e la nascita della Scuderia Ferrari Club Reggio: tessera e kit di benvenuto per gli appassionati del Cavallino
21 Aprile 2015 - 19:49 | di Vincenzo Comi
Un nuovo club Ferrari a Reggio Calabria. Anzi, un “Ferrari Club” ufficiale in riva allo Stretto. “Scuderia Ferrari Club The Official Ferrari Passion” per tutti gli amanti del Cavallino rampante. L’Automobile Club di Reggio Calabria organizza per conto dell’Associazione “RossoCorsa 150°“, un’esposizione di una quarantina di affascinanti e splendide Ferrari.
L’esposizione del 26 aprile
Domenica 26 Aprile alle ore 17 dinanzi la sede dell’Automobile Club Reggio Calabria in Via De Nava, la Commissione Sportiva del sodalizio reggino presieduta da Salvatore Lipari in collaborazione con la neonata “Scuderia Ferrari Club” di Reggio Calabria del presidente Natale Romeo presenta agli appassionati un’esposizione di primo livello delle “rosse” più conosciute al mondo.
“La manifestazione –afferma il direttore dell’Automobile Club Reggio Calabria, dottoressa Giuseppina Donatella Bolignano– prenderà il via alle ore 17 con l’esposizione statistica delle Ferrari ed alle 17.15 si presenteranno i bolidi del Cavallino. Seguirà alle 18 una conferenza stampa. Alle 19 è previsto un aperitivo ed alle 19.50 un caloroso ringraziamento per i partecipanti con taglio di torta finale”.
La tessera della Scuderia Ferrari Club
Per vivere ancor più da vicino il mondo Ferrari, nel corso della giornata sarà possibile sottoscrivere la tessera di socio della “Scuderia Ferrari Club Reggio”. Una tessera associativa personalizzata con in omaggio un kit di benvenuto: “Welcome Kit” in esclusiva con numerosi gadget Ferrari. La tessera, inoltre, darà la possibilità di partecipare ad alcuni eventi ufficiali della Ferrari con visite in fabbrica ed altre iniziative del Cavallino Rampante.
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