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Nastri d’Argento 2017: il documentario del reggino Mollo tra i finalisti

Il Sngci rende nota la rosa di 30 documentari finalisti su 55: le sezioni in gara, le menzioni speciali e la data della consegna dei premi alla Casa del Cinema

27 Febbraio 2017 - 19:42 | di Vincenzo Comi

Immagine collegata ai Nastri d'Argento 2017, sezione documentari del Sngci

30 i film finalisti su 55 ammessi alla prima selezione nella sezione dedicata al “Cinema del reale” tra i quali sarà scelto, appena concluso il Festival di Berlino, il vincitore del Nastro d’Argento Doc 2017.

I giornalisti cinematografici le annunciano oggi segnalando anche alcune menzioni speciali dedicate ai film con una particolare attenzione all’impegno sociale e a due documentari che rileggono quasi mezzo secolo dopo un decennio che ha segnato profondamente il cambiamento politico e di costume del Paese, ancora poco indagato, tra il ’68 e il ’77:  Assalto al cielo di Francesco Munzi e Femminismo! di Paola Columba. 30 i film finalisti su 55 ammessi alla prima selezione nella sezione dedicata al ‘cinema del reale’ ma sono stati quest’anno oltre 90 i titoli – tutti di una qualità particolarmente interessante- tra i quali sono stati scelti i finalisti: film presentati nell’anno solare, nei grandi Festival cinematografici e/o nelle rassegne specializzate, poi usciti in sala o in dvd e sul web o trasmessi da una rete televisiva. Si tratta di titoli che riguardano il cinema del reale ma anche la documentazione sulla memoria dello Spettacolo e sempre di più la contaminazione tra realtà e fiction: conferma di un’attezione nuova e crescente del pubblico oltreché degli autori – sottolinea il Sngci – per il racconto della realtà al quale tra l’altro proprio la Casa del Cinema -dove i premi saranno consegnati il 3 Marzo – ha già annunciato alcuni interessanti appuntamenti.

“Una selezione davvero complessa quella che ha impegnato il Sindacato quest’anno” spiega, a nome del Direttivo Nazionale, Laura Delli Colli spiegando che “tra i moltissimi titoli interessanti -anche rimasti fuori dall’ultima selezione – il Sngci ha dato comunque attenzione e spazio, oltre il racconto della realtà, anche alla ricerca di un talento, in qualche caso magari imperfetto, ma segnato da una scelta originale nella regia o nel ‘taglio’ narrativo”.

Il Sngci ricorda che i tre Nastri che saranno consegnati venerdì 3 Marzo saranno assegnati al miglior documentario nelle sezioni cinema del reale, cinema e spettacolo (15 i finalisti selezionati) e docufilm dell’anno. Il Direttivo dei Giornalisti ha già annunciato i due Nastri alla carriera 2017 per Gianni Minà e Giorgio Pressburger e prevede anche un Nastro ‘speciale’ insieme alla consegna di altri riconoscimenti particolari destinati anche a titoli non compresi nelle ‘cinquine’.

NASTRI d’ARGENTO DOCUMENTARI

CINEMA DEL REALE

  • CIAO AMORE, VADO A COMBATTERE di Simone Manetti
  • LE SCANDALOSE di Gianfranco Giagni
  • LIBERAMI di Federica Di Giacomo
  • MAGIC ISLAND di Marco Amenta
  • PORNO E LIBERTA’ di Carmine Amoroso

DOCUFILM    

  • AL DI QUA di Corrado Franco
  • I CORMORANI di Fabio Bobbio
  • NAPLES ’44 di Francesco Patierno
  • OMBRE DELLA SERA di Valentina Esposito
  • VARICHINA La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis

di Mariangela Barbanente e Antonio Palumbo

CINEMA e SPETTACOLO

  • A PUGNI CHIUSI di Pierpaolo De Sanctis
  • ACQUA E ZUCCHERO: CARLO DI PALMA, I COLORI DELLA VITA di Fariborz Kamkari
  • BOZZETTO NON TROPPO di Marco Bonfanti
  • CINQUE MONDI di Giancarlo Soldi
  • THE YOUNG POPE: A TALE OF FILMMAKING di Fabio Mollo

MENZIONI SPECIALI

per l’attenzione originale ai temi del sociale

  • CRAZY FOR FOOTBALL di Volfango De Biasi
  • DUSTUR di Marco Santarelli
  • ERO MALERBA di Toni Trupia
  • LOVE IS ALL. PIERGIORGIO WELBY, AUTORITRATTO  di Francesco Andreotti e Livia Giunti
  • NON VOLTARTI INDIETRO di Francesco Del Grosso
  • ASSALTO AL CIELO di Francesco Munzi
  • FEMMINISMO! di Paola Columba

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