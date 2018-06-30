Non solo Cannes. Marcello Fonte raddoppia, e dopo il prestigiosissimo premio ottenuto nell’ultima edizione del festival francese, vince un altro riconoscimento. L’attore reggino infatti ha ottenuto il Nastro d’Argento per la sua interpretazione in Dogman, ultimo film di Matteo Garrone.

Otto i riconoscimenti al «miglior film», premiato anche per la regia, la produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), la scenografia, il sonoro, il montaggio (ex aequo con «Chiamami col tuo nome» di Luca Guadagnino) e anche per il casting director e, soprattutto, per i due attori protagonisti. Marcello Fonte appunto, che vince il premio assieme al collega e co protagonista Edoardo Pesce.

Un 2018 indimenticabile per l’attore reggino, con la sua simpatia e umiltà ospite della redazione di Citynow pochi giorni dopo aver trionfato a Cannes.