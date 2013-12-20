Natale 2013: i commercianti donano la luce al centro reggino sfidando il buio della crisi

Il Natale è la festa per eccellenza dove la cultura del dono si tramuta in azioni concrete. Anche la città di Reggio Calabria ha ricevuto un regalo. Quaranta commercianti aderenti all’associazione centro commerciale naturale “Piazza De Nava”, aderente alla Confcommercio provinciale, a proprie spese hanno provveduto all’ illuminazione di alcune vie principali della città.Nello specifico si tratta di Via Vollaro, Via Tripepi, Via Romeo, Viale Amendola, Via De Nava e parte iniziale del Corso Garibaldi. In un momento davvero buio per la nostra città a causa del momento di crisi socio-economico nonché politico, essendo la stessa commissariata ormai da mesi, i commercianti hanno preso in mano le redini della situazione. Un piccolo gesto compiuto da ognuno di loro che nonostante la recessione ha deciso di “investire” in questa operazione. Dal punto di vista economico inoltre, il Presidente dell’associazione Luigi Grillone intende sottolineare che ” il rientro dei Bronzi di Riace al Museo archeologico nazionale ha rappresentato un momento di rinascita per le vie adiacenti alla struttura.”

Questo è stato un modo per dire bentonarti amici nostri, ma è nello stesso tempo un modo per infondere fra gli imprenditori della zona, e nell’intera cittadinanza, la speranza di uscire da questo periodo buio per il settore commerciale.