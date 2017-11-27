Un’ulteriore destinazione italiana per l’estate di Transavia. Dal prossimo 29 aprile infatti la compagnia low cost, parte del gruppo Air France/KLM, collegherà Lamezia Terme all’aeroporto di Rotterdam/L’Aja con un volo settimanale operato la domenica fino alla fine di settembre 2018. Le tariffe partiranno da 33€ a tratta, tasse e spese incluse.

“Transavia sta ampliando la propria presenza all’aeroporto di Rotterdam/L’Aja, con l’aggiunta di ulteriori voli e destinazioni. In posizione strategica in Olanda, questo aeroporto è ideale per raggiungere la futuristica Rotterdam – seconda città dei Paesi Bassi e il maggiore porto europeo – e l’internazionale L’Aja, ma è anche molto vicino ad Amsterdam, da cui dista un’ora circa” commenta Erik-Jan Gelink, Chief Commercial Officer Transavia Olanda. “Il nuovo volo è, inoltre, un’ulteriore possibilità affinché i turisti olandesi possano scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali della Calabria, vera perla del Sud Italia”.

Il piano estivo 2018 di Transavia in Italia

Con l’orario estivo 2018, Transavia servirà 11 aeroporti in Italia, per un totale di 18 rotte. Per ulteriori informazioni, consultare www.transavia.com

Transavia

Transavia, parte del gruppo Air France / KLM, offre dalle sue basi in Olanda e Francia voli di linea e charter verso 107 destinazioni in Europa e Nord Africa. Transavia, fondata nel Paesi Bassi nel 1965, può contare su 50 anni di operatività ed è la compagnia low-cost conveniente ed accessibile in Europa che si caratterizza per lo stile attento e cordiale, il servizio e l’attenzione al digitale. Transavia offre biglietti a tariffe convenienti per i viaggiatori sia leisure che business, abbinati a servizi aggiuntivi opzionali a pagamento. Transavia trasporta circa 13,3 milioni di passeggeri all’anno ed opera con una flotta moderna e attenta all’ambiente. In Olanda la compagnia aerea vola dagli aeroporti di Amsterdam Schiphol, Rotterdam/L’Aia, Eindhoven e Groningen; in Francia Transavia opera da Parigi, Nantes e Lione. In Italia, Transavia serve gli aeroporti di Bari, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona e Olbia.

fonte: aeroporticalabria.com