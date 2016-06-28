Il rapper Nesli e Chiara di Amici al compleanno del ‘Porto degli Ulivi’

Il 2 e 3 luglio il Porto degli Ulivi di Rizziconi festeggia il compleanno con Nesli, Chiara di Amici, show cooking, YouTubers e Notte dei saldi

di Laura Maria Tavella – Il rapper Nesli e la cantante Chiara, concorrente dell’ultima edizione del talent “Amici” saranno le due special guests di una full immersion di due giorni, al Centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, per festeggiare un “Compleanno spettacolo”, sabato 2 e domenica 3 luglio.

Il rapper Nesli sarà al Porto degli Ulivi sabato 2 luglio dalle ore 19.00,con un mini live e il firma copie del suo ultimo album, “Kill Karma”.

Chiara Grispo, invece, domenica 3 luglio dalle 18.30, dopo il mini live incontrerà i fan per il firma copie del suo cd e taglierà la torta di compleanno del noto Centro Commerciale.

E gli eventi non finiscono qui: nella giornata di sabato e domenica, dalle ore 17.00 alle 21.00, lo chef Gianni Tota terrà uno show-cooking per bambini.

E sabato 2 luglio, dalle ore 21.00, i YouTubers più amati del momento, i The Frenchmole, e il cabaret esilarante di Gianluca “Scintilla” Fubelli di Colorado intratterranno il pubblico del centro commerciale.

Serata di musica, divertimento,ma anche shopping al Porto degli Ulivi: fino alle 24.00 potrete infatti fare i vostri acquisti, nella Notte dei saldi!