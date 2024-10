Regionali, 500 giovani al fianco di Irto: ‘Con Nicola per un nuovo disegno di Calabria’

Le prossime elezioni regionali rappresentano un appuntamento decisivo per le sorti della nostra regione, per il futuro della Calabria e per le speranze di una nuova generazione. Centinaia di giovani (circa 500) tra studenti, lavoratori, ricercatori e professionisti hanno deciso di sostenere Nicola Irto alle prossime elezioni regionali.

500 GIOVANI AL FIANCO DI IRTO

“Siamo giovani ragazze e ragazzi calabresi, studenti, praticanti, tirocinanti, ricercatori, giovani lavoratori, che amano tanto questa terra da aver deciso di spendere in essa le energie migliori. Crediamo fortemente nella cittadinanza attiva e nell’impegno civico che migliora nel quotidiano ciò che ci circonda e, per questo motivo, avvertiamo la necessità di intervenire nel dibattito politico sulle prossime elezioni regionali. Siamo convinti che il ritorno alle urne, seppure rimandato al prossimo autunno a causa dell’evento pandemico, possa rappresentare un’occasione unica di rinnovamento, tanto generazionale quanto di visione politica, nonché di slancio programmatico per la Calabria. Riteniamo che in questa complessa ed articolata campagna elettorale, decisiva per la costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni di calabresi, nessun giovane possa rimanere inerte. Noi vogliamo, invece, essere protagonisti con le nostre idee, di un percorso di cambiamento di questa regione. Vogliamo una Calabria in cui l’emigrazione rappresenti una libera scelta e non, come spesso accade, l’unica strada per l’affermazione dei suoi giovani. Una Calabria che punti sulla cultura e sul sapere e che, sfruttando la sinergia tra istituzione politica e atenei, costruisca una fitta rete di connessione tra università e territorio, una terra che viva della valorizzazione delle proprie eccellenze, che finanzi e sostenga la ricerca e l’imprenditoria giovanile, che renda strutturali i fondi sul diritto allo studio, che favorisca l’inserimento nel mondo del lavoro e che risolva i problemi atavici di infrastrutture e servizio di trasporto pubblico locale.

CON IRTO PER UN CAMBIO DI PASSO

La gestione dei fondi del Next Generation EU, che il nuovo governo regionale dovrà programmare,

“deve essere un’occasione per intervenire su queste tematiche. La visione del governo che si andrà a insediare, sulla gestione di questi fondi, deve essere in grado di promuovere il binomio autenticità-innovazione, attraverso la digitalizzazione, garantendo, allo stesso tempo, uno sviluppo ecosostenibile, riaffermando il principio dell’equità territoriale. Queste, che noi indichiamo come priorità all’interno della prossima agenda regionale, trovano corrispondenza nel progetto di governo del candidato a presidente Nicola Irto, a cui dichiariamo il nostro pieno sostegno in questa battaglia di cambiamento. Nicola Irto ha dato prova in questi anni di conoscere nel dettaglio, anche per formazione e storia politica, le esigenze delle giovani generazioni e di saper adoperarsi al meglio per realizzare le condizioni di sviluppo utili a rendere questa terra attrattiva per tanti. Ci appelliamo a tutti i giovani di questa meravigliosa regione affinché si uniscano a noi nel proporre, al fianco di Nicola Irto, un nuovo disegno di Calabria, meritocratica e lungimirante. Invitiamo, infine, Nicola Irto a prendere parte alla nostra Assemblea regionale durante la quale saremo lieti di esporre tutti i punti programmatici su cui desideriamo incentrare la nostra partecipazione attiva al cambiamento di questa regione”.

I firmatari

Abate Nicholas Lavoratore

Abramo Giuseppe Studente

Adamo Francesco Studente

Addesi Nicola Lavoratore

Adordato Francesco Lavoratore

Adornato Giuseppe Lavoratore

Adornato Ilenia Lavoratore

Agostino Salvatore Studente

Agresta Maria Studentessa

Aguì Francesca Studentessa

Albanese Fabio Lavoratore

Alberto Simone Studente

Alessi Alessandra Lavoratrice

Alessi Nicola Lavoratore

Alimena Francesco Lavoratore

Altomare Lorenzo Lavoratore

Amato Salvatore Studente

Ambrogio Federica Studentessa

Amelio Cristian Studente

Anastasio Teresa Lavoratrice

Angotti Tirocinante Martina Lavoratrice

Annino Rosario Studente

Aquilino Aurora Studentessa

Arcidiacono Nicola Studente

Arcuri Giuseppe Lavoratore

Arena Ferdinando Studente

Argirò Domenico Studente

Argirò Matteo Studente

Argirò Serena Lavoratrice

Argirò Sergio Studente

Argirò Vincenzo Maria Lavoratore

Autelitano Francesca Lavoratrice

Balestrieri Pierfrancesco Lavoratore

Barca Alessio Studente

Bartone Rosaria Lavoratrice

Basile Alessandro Studente

Battaglia Francesco Studente

Battaglia Santo Studente

Battaglia Letizia Studentessa

Battaglia Leandro Lavoratore

Battista Bruno Studente

Begonio Maria Giovanna Studente

Bellantoni Maria Studentessa

Belmonte Mattia Studente

Belmonte Giorgia Studentessa

Belsito Domenico Studente

Berardinelli Giuseppe Maria Studente

Bernardo Gianluca Lavoratore

Bevacqua Rocco Lavoratore

Bilardi Paolo Studente

Bonelli Giuseppe Studente

Bonesse Matteo Studente

Borrelli Stefano Lavoratore

Borrello Benedetta Studentessa

Bossio Armando Lavoratore

Buffone Giovanna Studentessa

Buongiorno Marino Lavoratore

Calabria Francesco Lavoratore

Caligiuri Rosi Studentessa

Calogero Marco Studente

Campolo Sofia Studentessa

Canino Matteo Studente

Capalbo Franco Studente

Capparelli Andrea Lavoratore

Cara Anna Lavoratrice

Caracciolo Antonio Manuel Lavoratore

Caracciolo Rebecca Studentessa

Cardamone Dario Studente

Carella Michela Studentessa

Careri Andrea Lavoratore

Carito Francesco Lavoratore

Carpino Federica Studentessa

Carpino Francesco Studentessa

Carpino Federica Studentessa

Caruso Alessandro Lavoratore

Caruso Michele Studente

Cassano Giorgia Studentessa

Castiglia Francesco Studente

Castiglione Simone Lavoratore

Casuscelli Felice Lavoratore

Catalano Francesco Studente

Cavaliere Rosy Lavoratrice

Cavaliere Martina Lavoratrice

Cavallaro Mattia Studente

Cavallaro Domenica Lavoratrice

Chianese Domenico Studente

Chiarico Agostino Studente

Chiellino Davide Studente

Chiera Antonio Studente

Chiodo Pierluigi Studente

Chiricolo Davide Lavoratore

Ciancio Domenico Lavoratore

Ciancio Domenico Lavoratore

Ciancio Joseph Lavoratore

Ciardulli Domenico Studente

Cimino Gianmarco Studente

Clemente Giuseppe Studente

Codespoti Davide Lavoratore

Colaciuri Elisa Studentessa

Colella Giuseppe Lavoratore

Comandè Angelo Studente

Commisso Riccardo Lavoratore

Corasaniti Davide Studente

Corigliano Chiara Studentessa

Cosco Danilo Lavoratore

Costa Elisabetta Lavoratrice

Covelli Vincenzo Studente

Covelli Luca Lavoratore

Crepella Valentina Studentessa

Crescente Maria Lavoratrice

Cristarella Giuseppe Studente

Cristiano Carola Studentessa

Cristiano Maria Concetta Lavoratrice

Crocco Giulio Studente

Crucitti Paolo Studente

Crupi Salvatore Studente

Cugliari Antonio Lavoratore

Curcio Angelo Studente

Cusenza Giuseppe Studente

Cutellè Michela Studentessa

D’Amato Andrea Studente

D’Elia Federica Studentessa

D’Agostino Giovanni Lavoratore

Damiano Fortunato Studente

De Candia Dalila Studentessa

De Donato Fernando Lavoratore

De Fabbro Donato Lavoratore

De Giglio Girolamo Studente

De Gilio Sara Studentessa

De Girolamo Roberta Lavoratrice

De Lorenzo Martina Studentessa

De Luca Francesco Studente

De Luca Sara Studentessa

De Luca Corrado Studente

De Pasquale Maria Studentessa

De Rosa Pasquale Studente

De Rose Manuela Studentessa

De Simone Dario Lavoratore

De Tursi Katia Studentessa

De Vuono Sara Studentessa

De Vuono Martina Studentessa

Defina Vincenzo Studente

Defina Francesco Lavoratore

Delia Giorgio Studente

Denami Costantino Lavoratore

Denami Nicoletta Lavoratrice

Denami Caterina Lavoratrice

Di Capua Francesca Lavoratrice

Di Fino Carlotta Lavoratrice

Di Fino Chiara Francesca Lavoratrice

Di Vece Mariasole Studentessa

Dileo Francesco Lavoratore

Donato Umberto Lavoratore

Donato Chiara Studentessa

Doria Davide Studente

Drosi Corrado Studente

Epifanio Vincenzo Studente

Fabbricatore Michele Studente

Facenza Cataldo Lavoratore

Falbo Luigi Lavoratore

Falbo Gina Lavoratrice

Falduto Antonino Studente

Falduto Antonino Studente

Fallico Vincenzo Studente

Farsetta Fabrizio Lavoratore

Fasano Valentina Lavoratrice

Favara Giuliana Lavoratrice

Fazari Roberto Studente

Ferito Antonio Lavoratore

Ferrieri Silvia Studentessa

Fidale Anastasia Studentessa

Filocamo Donatella Lavoratrice

Forgione Giovanni Lavoratore

Forte Andrea Lavoratore

Fotia Natalina Lavoratrice

Fotia Francesca Studentessa

Frammartino Irene Lavoratrice

Franconeri Giuseppina Lavoratrice

Furci Francesco Lavoratore

Furfaro Gabriele Lavoratore

Fusà Marilena Studentessa

Fusà Salvatore Marco Lavoratore

Fusco Carlotta Lavoratrice

Gagliano Marco Lavoratore

Galli Gaspare Lavoratore

Galluccio Antonio Studente

Galluccio Pasquale Lavoratore

Galluccio Giuseppe Lavoratore

Garruzzo Maria Maura Studentessa

Gatto Simone Studente

Gattuso Antonio Lavoratore

Gaudioso Federica Lavoratore

Gaultieri Camillo Studente

Gelsomino Vincenzo Lavoratore

Gentile Francesco Lavoratore

Gerace Giovanni Lavoratore

Giglio Simone Studente

Gigliotti Rebecca Studentessa

Gigliotti Ylenia Studentessa

Gigliotti Annalisa Lavoratrice

Gigliotti Fabio Studente

Gioffrè Giuseppe Studente

Giovinazzo Girolamo Studente

Giovinazzo Giuseppe Studente

Giovinazzo Sebastiano Lavoratore

Giusti Pierpaolo Studente

Greco Miriam Studentessa

Greco Antonio Studente

Grosso Salvatore Studente

Guaglione Andrea Studente

Gualtieri Vera Studentessa

Guido Josef Studente

Gulino Enrico Studente

Gullace Benedette Studentessa

Gullace Nicola Studente

Gullace Roberta Lavoratrice

Iachino Filippo Lavoratore

Iacopino Giovanni Studente

Iacopino Luana Studentessa

Iacopino Mariana Studentessa

Iacucci Serena Lavoratrice

Iannaccari Fabio Lavoratore

Iannì Martina Studentessa

Iannone Giovambattista Studente

Ielo Federica Studentessa

Ienopoli Vincenzo Pasquale Studente

Internò Maura Lavoratrice

Intrieri Daniele Studente

Intrieri Arturo Lavoratore

Ionadi Paolo Lavoratore

Iorio Alessandro Studente

Italiano Domenico Studente

Iusi Pietro Studente

Laganà Mario Studente

Laganà Matteo Studente

Laganà Mattia Studente

Laporta Valentina Studentessa

Larizza Ferdinando Lavoratore

Leale Vanessa Lavoratrice

Lechiara Antonella Studentessa

Lentini Alfonso Studente

Lepore Luca Lavoratore

Lettieri Matteo Lavoratore

Leuzzo Alessia Lavoratrice

Licastro Annamaria Studentessa

Licastro Maria Lavoratrice

Ligato Francesco Studente

Lizzi Salvatore Studente

Locanto Tatiana Lavoratrice

Loccisano Daniele Studentessa

Loccisano Martina Studentessa

Longo Domenico Studente

Longo Attilio Studente

Lorenzo Gloria Lavoratrice

Lorenzo Debora Lavoratrice

Lucanto Francesco Studente

Lucanto Domenico Lavoratore

Lucia Giuseppe Studente

Lupinacci Mattia Studente

Luzzi Martina Studentessa

Macrì Filippo Lavoratore

Macrì Gianluca Studente

Macrì Giovanni Studente

Maione Erica Lavoratrice

Malara Linda Studentessa

Malaspina Gabriele Studente

Malena Anna Studentessa

Malena Isabella Lucia Studentessa

Malfarà Sacchini Albino Lavoratore

Mancuso Vincenzo Lavoratore

Mancuso Marco Lavoratore

Mangano Giuseppe Lavoratore

Mangano Carmelo Studente

Mangone Karola Studentessa

Manna Enrica Studentessa

Manna Alessia Lavoratrice

Manna Alessia Lavoratore

Mantia Giuseppe Studente

Marasco Maria Antonella Studentessa

Marataro Andrea Studente

Marcello Caterina Lavoratrice

Marcello Maria Elisabetta Studentessa

Marcello Rosella Studentessa

Marino Christian Studente

Marino Giovanni Lavoratore

Marrari Marica Lavoratrice

Martino Giuseppe Studente

Martino Alberto Studente

Marzolino Antonella Lavoratrice

Mastroianni Francesca Lavoratrice

Matera Giuseppe Lavoratore

Mauro Michelangelo Studente

Mazzaferro Domenico Lavoratore

Mazzaferro Claudia Studentessa

Mazzaferro Maria Domenica Studentessa

Mazzeo Margherita Lavoratrice

Mazzitelli Sabrina Studentessa

Mele Pietro Lavoratore

Melidona Giovanni Studente

Melidona Laura Studentessa

Menniti Domenico Studente

Mercuri Francesco Studente

Mercuri Marco Studente

Mercuri Michele Studente

Mesiti Aldo Studente

Mesuraca Alessandra Studentessa

Metastasio Cosimo Lavoratore

Milicia Chiara Lavoratrice

Milito Alessandro Lavoratore

Minasi Francesco Lavoratore

Minniti Domenico Lavoratore

Mirabella Filippo Studente

Mondella Francesco Lavoratore

Monesi Simone Studente

Montanini Barbara Studentessa

Montesano Fabio Lavoratore

Morabito Pierluigi Lavoratore

Morabito Andrea Studente

Morrone Alfredo Lavoratore

Moschella Antonino Lavoratore

Moschella Marialuisa Lavoratrice

Motta Luigi Lavoratore

Mungo Simona Studentessa

Murace Cristian Lavoratore

Murone Flaviana Lavoratrice

Musacchio Mario Studente

Musumeci Pasquale Studente

Nardo Martina Studentessa

Neri Roberta Lavoratrice

Neri Massimo Lavoratore

Nicola Villardi Studente

Nicolazzi Giuseppe Studente

Nicolazzo Lucrezia Studentessa

Nucera Gianluca Lavoratore

Nucera Vincenzo Lavoratore

Nucera Salvatore Lavoratore

Nucera Consolato Lavoratore

Oliverio Giovanni Studente

Oliviero Roberta Lavoratrice

Onorato Guglielmo Lavoratore

Orabona Giuseppe Studente

Orrico Santo Studente

Palermiti Martina Lavoratrice

Palermiti Alessia Rita Lavoratrice

Pandalfo Antonio Lavoratore

Panetta Rossella Lavoratrice

Pannuti Brigida Studentessa

Pantano Maurizio Lavoratore

Papallo Francesco Studente

Papallo Emanuele Studente

Papasergio Erian Studente

Pappaterra Paolo Lavoratore

Parise Maria Clara Studentessa

Parisi Ilaria Lavoratrice

Paviglianiti Domenico Lavoratore

Paviglianiti Sabrina Lavoratrice

Pecoraro Vittorio Lavoratore

Pellicanò Carmelo Studente

Pepere Margherita Studentessa

Perito Giulia Studentessa

Perna Martina Lavoratrice

Pesa Alessandro Studente

Petrolino Antonio Studente

Petrolo Orsola Lavoratrice

Petrone Barbara Studentessa

Pezzimenti Angela Lavoratrice

Piccolo Pier Luigi Lavoratore

Pisani Francesca Lavoratrice

Pisano Maria Studentessa

Pittelli Anna Lavoratrice

Pitti Tommaso Studente

Polimeni Katiusca Lavoratrice

Pompilio Carolina Studentessa

Pontiero Sara Studentessa

Pontoriero Rosa Studentessa

Porcelli Elisabetta Studentessa

Pratesi Girolamo Studente

Prochilo Alessia Studentessa

Procopio Andrea Lavoratore

Procopio Cosimo Studente

Pugliese Anthony Lavoratore

Pugliese Serafino Lavoratore

Pugliese Tommaso Lavoratore

Pugliese Federica Lavoratrice

Pugliese Alessandra Studentessa

Pullano Amalia Studentessa

Puntillo Francesco Maria Studente

Pupo Jacopo Lavoratore

Quercia Carmine Lavoratore

Ranieri Francesca Valeria Lavoratrice

Ranieri Lucrezia Lavoratrice

Raso Giovanna Studentessa

Reitano Daria Studentessa

Reitano Reba Studentessa

Ricca Daniel Studente

Riga Giovanni Lavoratore

Riganò Alba Studentessa

Riso Nancy Lavoratrice

Riso Santina Lavoratrice

Riso Grazia Lavoratrice

Ritacca Mariafrancesca Studentessa

Rizzo Romana Lavoratrice

Rizzo Samuele Studente

Rizzuti Michele Lavoratore

Rizzuto Francesco Studente

Rocca Dario Studente

Rocco Francesco Studente

Rodio Giuseppe Studente

Rombolà Marianna Lavoratrice

Rombolà Pietro Lavoratore

Romeo Giuseppe Studente

Romeo Eleonora Studentessa

Rotella Marco Studente

Rugolino Cosimo Lavoratore

Runco Angelo Studente

Runco Matteo Studente

Sabri Ons Studente

Sacchetta Pierpaolo Studente

Sacchetta Luca Lavoratore

Saccomanno Antonio Studente

Salerno Luca Lavoratore

Salerno Doriana Studentessa

Sanò Chiara Studentessa

Sante Felice Lavoratore

Scarfò Sara Lavoratrice

Scarpino Laura Studentessa

Scarpino Giulio Studente

Schettini Alessandro Studente

Schirippa Giorgia Studentessa

Schirò Daniele Lavoratore

Scicchitano Adriano Lavoratore

Scida Marta Studentessa

Scrivano Matteo Studente

Scrivano Francesco Studente

Scrugli Emanuela Lavoratrice

Serra Michele Studente

Serra Ludovico Lavoratore

Serravite Sabrina Studentessa

Sestito Studente Carmine Studente

Sgrò Alberto Studente

Sgroi Consolato Alessandro Lavoratore

Sibio Michele Lavoratore

Siciliano Filippo Studente

Siciliano Emanuele Stefano Studente

Signoretti Samuele Studente

Spataro Maria Francesca Lavoratrice

Spina Stefano Studente

Sterza Melania Studentessa

Stranges Debora Studentessa

Strangio Jessica Studentessa

Stranieri Giuseppe Seminarista

Strati Paolo Lavoratore

Surace Giuseppe Studente

Surace Natasha Studentessa

Surace Francesca Studentessa

Talerico Salvatore Lavoratore

Tamburro Bruno Lavoratore

Tassone Maria Rosaria Lavoratrice

Taverniti Angelo Lavoratore

Tocco Simone Lavoratore

Tommaselli Antonio Studente

Torchia Andrea Studente

Trapani Giovanni Lavoratore

Trapani Giovanni Lavoratore

Trapani Domenica Lavoratrice

Trapasso Elena Lavoratrice

Trimarchi Martin Lavoratore

Trimboli Emanuele Studente

Triolo Francesco Studente

Tripodi Michele Studente

Triulcio Sophye Studentessa

Trunfio Francesca Studentessa

Ubbriaco Chiara Lavoratrice

Ursini Alessia Studentessa

Vaccaro Francesco Lavoratore

Vairo Eugenio Studente

Valente Mario Lavoratore

Valenzisi Michele Lavoratore

Valerio Bruno Lavoratore

Venneri Gaia Studentessa

Ventrice Giuseppe Lavoratore

Ventrice Caterina Lavoratrice

Verduci Vincenzo Lavoratore

Vescio Gianluca Lavoratore

Vescio Lidia Lavoratrice

Vescio Felice Lavoratore

Vescio Giada Studentessa

Villari Davide Studente

Violi Denise Studentessa

Vitale Antonio Studente

Vona Carlo Studente

Zanai Michela Studentessa

Zappala Domenico Studente

Zappalà Francesca Lavoratrice

Zavettieri Francesca Lavoratore

Zavettieri Agostino Lavoratore

Zavettieri Demetrio Lavoratore

Zirilli Alessio Lavoratore

Zucco Daniele Studente

Zurzolo Maria Rita Studentessa

Zurzolo Micaela Lavoratrice