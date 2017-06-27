Nigra accede alla fase finale delle selezioni calabresi del “Premio De Andrè”

Il cantautore reggino “Nigra”e la sua band, impegnati nel tour nazionale “La Stanza di Seta”, per la presentazione dell’omonimo album pubblicato da “Top Records” di Milano lo scorso 3 febbraio e prodotto dal maestro Daniele Grasso, accedono alla fase finale del “Premio De Andrè”.

Dopo essersi fatti notare sulla scena nazionale portando la propria musica per ben oltre cinquanta località italiane, passando anche dalla Spagna lo scorso settembre, la formazione di matrice reggina conquista non solo la possibilità di partecipare alle finali nazionali di due importanti festival che si terranno tra il mese di luglio ed agosto c.a. rispettivamente, in Toscana e nel Lazio, bensì quella di calcare l’importante palco dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

La nota manifestazione si terrà il prossimo 1 luglio nell’incantevole scenario sullo stretto che farà da cornice anche alle canzoni di Nigra accompagnate dalla ricerca musicale ad opera di Roberto Aricò, Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri, nonché da quelle di tutti gli artisti, di notevole spessore, che hanno saputo mettersi in evidenza.

Intanto la band reggina, impegnata nella scrittura del secondo album, continua il proprio percorso di ricerca musicale, trattando, talvolta, tematiche di attualità con uno sguardo profondo rivolto verso gli scenari socio-politici odierni.

Nonostante il lavoro senza sosta, nella affannosa ricerca di nuovi spunti musicali, Nigra preannuncia l’arrivo di un nuovo calendario di concerti che lo vedranno ancora una volta impegnato sulla scena nazionale