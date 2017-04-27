Nigra in finale per contendersi il titolo di Best Band ArezzoWawe Calabria ’17

Lo scorso 13 aprile, il cantautore reggino “Nigra”e la sua band, impegnati nel tour “La Stanza di Seta”, per la presentazione dell’omonomo album pubblicato dalla “Top Records” di Milano lo scorso 3 febbraio e prodotto da Daniele Grasso, sono tornati a Reggio Calabria per la presentazione ufficiale del loro ultimo lavoro.

Il concerto con Laura Lena Forgia come testimonial

Testimonial della serata è stata la splendida showgirl/attrice Laura Lena Forgia, che ha collaborato in programmi come “l’Eredità” accanto a Carlo Conti ed in ultimo su Mediaset alla conduzione di un programma con Teo Mammucari, nonché attrice protagonista nel film di prossima uscita “Il Mondo di Mezzo”.

La serata, che ha avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, ha saputo lasciare nelle sensazioni di ognuno, il sapore di sorpresa e divertimento allo stesso tempo. L’ascolto è stato attento, scrutando tra le tematiche di un disco vario ed articolato, talvolta impegnato in temi d’attualità come la Siria e lo sbarco dei profughi.

La finale di ArezzoWawe Calabria a Cosenza

Al concerto di Reggio Calabria, ripreso dalle telecamere di RTV, seguirà la finale di ArezzoWawe Calabria, presso “Il Palco” di Cosenza, giorno 27 aprile 2017 ore 21, in cui Nigra e la band hanno avuto accesso grazie al superamento delle fasi preliminari svoltesi nei giorni scorsi, piazzandosi tra le prime 4 band calabresi selezionate. Quest’ultime si contenderanno il titolo di migliore band ArezzoWawe Calabria 2017, accedendo di diritto alle finali nazionali che si terranno il prossimo giugno a Milano.

Nigra, preannuncia un nuovo calendario di appuntamenti, che vedranno la band calabrese continuare ad impegnarsi lungo tutto lo scenario nazionale, portando in giro le canzoni contenute nell’album distribuito.