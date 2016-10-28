Nigra: parte oggi la prima tappa del tour a Ragusa
Parte dal Piccolo Teatro del Mercato di Ragusa il nuovo tour di Nigra, che presenta l'album La stanza di Seta: la tappa a Reggio Calabria e le altre date
28 Ottobre 2016 - 12:55 | di Redazione
Parte oggi “La Stanza di Seta Tour” di Nigra. Dopo il grande successo riscontrato durante “La Madrugada Tour”, che ha visto la formazione reggina portare la propria musica in oltre 30 città italiane, per poi terminare la prima fase di concerti live, in Spagna, a Santiago de Compostela lo scorso 11 settembre.
In prossimità dell’uscita dell’album “La stanza di Seta”, composto da nove tracce di musica inedita italiana, scritte e musicate da Luciano Amodeo (In arte Nigra), ed arrangiate da egli stesso con la collaborazione di Pasquale Caracciolo alle chitarre, Roberto Aricò al basso, Christian Gangeri alla batteria e percussioni, privilegiati dalla produzione artistica del maestro Daniele Grasso.
Oltre alle tracce “rock oriented” di musica inedita, Nigra e la band hanno deciso di regalare una bonus track al pubblico, rivisitando un capolavoro del maestro Battiato intitolato “E ti vengo a cercare”.
La prima tappa del tour vedrà la formazione reggina sul palco del “Piccolo Teatro del Mercato” di Ragusa, uno splendido scenario intriso di magia in grado di vestire perfettamente i colori della musica. Da lì si proseguirà per l’unica data prevista a Reggio Calabria, città natale della band, presso lo scenario del “Mamma Mia”, per poi ritornare nuovamente in Sicilia presso lo “Studio 22 Music Live” di Palermo prima di approdare al nella parte settentrionale dell’Italia, arrivando sino ai piedi della Svizzera. Il calendario dei concerti di Nigra è in continuo aggiornamento sul proprio sito web www.spazionigra.it .
www.spazionigra.it
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