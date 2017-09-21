‘No Love’, grande successo per la canzone del dj-producer reggino Cruvan – VIDEO

Sta riscuotendo grande successo il video del brano ‘No Love’, del dj-producer reggino Ivan Crucitti, in arte Cruvan. Diverse migliaia le visualizzazioni registrate in poche settimane, sia su Youtube che Soundcloud, del brano eseguito dalla cantante Giò Mazzullo. Da circa 15 anni Cruvan produce brani di generi diversi. Dance, Dream, House, Elettronica, Techno e Trance, l’ispirazione gli permette di ‘migrare’ con successo da un contesto musicale ad un altro. Nel corso degli anni, Ivan ha suonato in diversi locali di Reggio Calabria e non solo. Dalle discoteche agli studi di registrazione, dove da più di un decennio produce i suoi brani.

Fa parte dell’ultimo album ‘Dancing In The Moonlight’ il brano ‘No Love’, girato dal videografo Giuseppe Cimino nei mesi scorsi a Reggio Calabria, tra il Lungomare Falcomatà, il centro storico e il lido ‘Pepy’s Beach’. “Non mi aspettavo un simile riscontro, sono felice che il pubblico abbia apprezzato sia il singolo che il video di ‘No Love’. Prossimi progetti? Ho diverse cose in ballo –dichiara Cruvan ai microfoni di Citynow- spero di realizzarle presto. Certamente la mia grande passione per la musica non si fermerà, sto già pensando ai prossimi brani da produrre e nei prossimi mesi ci saranno novità a riguardo”.

L’album ‘Dancing In The Moonlight’, è distribuito su tutti i principali portali di musica online, (Beatport, iTunes, Traxsource, Junodownload, Trackitdown, Napster, Spotify ecc…) e si può trovare anche nella versione cd presso ‘Cd Club’ a Reggio Calabria.

Con ‘Dancing In The Moonlight’, il Dj-Producer reggino è tornato sulla scena dopo una pausa durata qualche anno, nella quale si è dedicato maggiormente alla ricerca musicale e alla produzione, ha un vastissimo repertorio musicale di vario genere ed è possibile trovare i suoi brani su tutti i portali mondiali di musica online,

CONTATTI:

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(No Love official videoclip on FB page)

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(No Love official videoclip on YouTube)

http://youtu.be/pY3bqvrFZUY

(No Love demo on YouTube)

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https://www.beatport.com/artist/cruvan/225120/tracks

https://www.beatport.com/r…/dancing-in-the-moonlight/1906073

https://www.traxsource.com/artist/369153/cruvan