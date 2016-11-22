Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro

Reggio Calabria aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: AVR e associazioni in campo dal 25 al 27 novembre tra mercato, parco Botteghelle e parrocchia

Torna anche quest’anno, l’iniziativa della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), organizzata dal Comitato Promotore nazionale, composto da: CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA.

La SERR – che si terrà quest’anno da sabato 19 a domenica 27 novembre in tutta Europa – consiste in un’elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della SERR mostra come ogni attore della società possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri. Ogni anno infatti la SERR si pone l’obiettivo di coinvolgere al massimo Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole, Università, Imprese, Associazioni di categoria e Cittadini e di invitarli a proporre azioni volte alla riduzione dei rifiuti, a livello nazionale e locale.

Reggio Calabria aderisce con AVR

Quest’anno prenderà parte all’iniziativa anche la città di Reggio Calabria, che tramite il gestore del servizio di igiene urbana AVR S.p.A., in accordo con l’Amministrazione Comunale, promuoverà delle azioni di riduzione dei rifiuti, che si attueranno parallelamente alle consegne dei contenitori per il porta a porta, avviate da giorno 17 novembre per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio Extra, e che continueranno sino al 23 dicembre . AVR in questo percorso ha chiesto la collaborazione delle associazioni locali e degli Istituti Scolastici per incrementare le azioni da attuare, ricevendo molte adesioni.

Nel concreto, verranno attuate delle azioni che mirano a diffondere il messaggio di riduzione dei rifiuti. In particolare, il tema centrale dell’edizione 2016 è la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il corretto riciclo degli stessi.

L’idea: ridurre l’impatto degli imballaggi in vetro

L’idea proposta da AVR è quella di affiancare, alle consegne del kit per la raccolta differenziata porta a porta, delle azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti ed in particolare sulla riduzione degli impatti degli imballaggi in vetro . Il focus sarà concentrato sull’avvio della raccolta differenziata del vetro a reggio calabria nei prossimi mesi. Le azioni prevedono il coinvolgimento delle scuole dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S.Giorgio Extra, con attività da attuare presso il parco Botteghelle di recente inaugurazione, presso gli Istituti Scolastici e in altre aree ricadenti nelle due ex circoscrizioni.

Il nome scelto per l’azione è “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!” () con particolare riferimento alla corretta raccolta degli imballaggi in vetro. Ma in realtà le azioni saranno molteplici, per cercare di coinvolgere la maggior parte della cittadinanza ed ogni fascia di età.

Il programma delle iniziative dal 25 al 27 novembre

Le azioni saranno concentrate nel prossimo fine settimana, si partirà da Venerdì 25 novembre. Durante l’orario mattutino del mercato di Largo Botteghelle, il personale qualificato di AVR in collaborazione con i volontari delle associazioni culturali locali che hanno aderito all’iniziativa (Differenziamoci Differenziando, Rifiuti Zero Reggio Calabria, Tribù del Fare, l’Associazione Magnolia, GreenPeace Reggio Calabria e molti altri), svolgeranno un’azione di sensibilizzazione rivolta sia agli ambulanti sulle quantità di rifiuti prodotti durante la loro attività mercatale, sia alle attività commerciali nei dintorni.

Mentre per Sabato 26 novembre è prevista una mattinata di giochi e svago dedicata ai bambini delle scuole e non solo, all’interno del Parco Botteghelle. Le attività avranno inizio a partire dalle ore 9:00. Fino alle 12.00 si susseguiranno una caccia al tesoro ed altri giochi didattici incentrati sulla raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti. Le azioni iscritte si concluderanno Domenica 27 novembre alla fine della messa, presso la parrocchia di San Luca Evangelista, dove alcuni volontari distribuiranno materiale di sensibilizzazione sulle 3 R (riduzione, riuso, riciclo).

Il valore di queste azioni e dell’intera iniziativa, non è solo ambientale, ma soprattutto sociale, perché per attuarsi richiede la partecipazione di tutta la cittadinanza verso un percorso sostenibile e civile. Per questo tutti i cittadini sono invitati a partecipare e dare il proprio contributo. Vi aspettiamo!

Per altre informazioni sono attivi: l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650 e la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria