Musica caraibica e disco-commerciale, dj e vocalist per il veglione a tema Alice in Wonderland, con la possibilità di pernottare in hotel

Alice in Wonderland all’Hotel Stella Marina di Melito Porto Salvo. Tutto pronto per il party di fine anno, un evento che punta a bissare il successo dell’anno scorso, quando centinaia di ospiti hanno festeggiato l’arrivo del 2017 con la special guest Isabel Figueira.

“Speriamo di bissare le soddisfazioni ottenute un anno da. Abbiamo ancora più idee e un’organizzazione maggiormente accurata, è nostra intenzione di festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del 2018. La nostra passione rimane immutata, ovvero offrire un servizio di qualità e far divertire i nostro ospiti”, assicura Alessandro Leone ai microfoni di Citynow.

Le zone musicali e il vocalist

Due le zone musicali nel party di fine anno all’Hotel Stella Marina. La musica caraibica sarà curata dallo staff Acanto in collaborazione con Etoile Dance, la seconda sala sarà dedicata alla musica disco-commerciale. Dj Leno e Pietro Verduci in console, mentre Bross sarà il vocalist del Veglione.

Hotel Stella Marina ha pensato a chi chi vorrà scatenarsi tutta la notte e riposarsi prima del ritorno. Disponibili infatti vari pacchetti, a prezzi contenuti, che oltre al Veglione di Capodanno comprendono il pernottamento in hotel.

Il tema Alice in Wonderland

Il tema Alice in Wonderland scelto per dare risalto a luci e colori, spettacoli coreografici e di animazione che si terranno durante il party di fine anno. Presso l’Hotel Stella Marina, dopo il Veglione di Capodanno, si terranno nuovi party due volte al mese.

Una sorta di ‘lungo accompagnamento’ all’estate 2018, quando l’Acanto riaprirà i battenti pronto a stupire: “Possiamo definirlo il primo evento di un anno ricco di appuntamenti firmati Acanto. Già abbiamo le prime idee in vista della prossima estate, non preannunciamo nulla -dichiara Leone- se non l’intenzione di sorprendere e coinvolgere tutti i nostri ospiti”.

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