Inter-Barcellona e Napoli-PSG su schermi in tutto il locale all'Hostaria dei Campi, con pizza e birra, novità del menu e prenotazione dalle 17:30

C’è la Champions, c’è l’Hostaria dei Campi. Quattro sfide di altissimo livello per le squadre italiane alla ricerca del pass al turno successivo. Si parte questa sera con due match imperdibili. Il primo si gioca a S. Siro dove si è registrato il record in fatto di incassi tra l’Inter ed il Barcellona, mentre al S. Paolo gli azzurri di Ancelotti se la dovranno vedere con il PSG dell’ex Cavani e dell’eterno Buffon.

Per gli amanti del calcio due partite che non si possono perdere ed allora quale migliore occasione se non “gustarsele” davanti ad una pizza e una birra all’Hostaria dei Campi.

Grazie alla presenza di schermi visibili per tutto il locale, ci sarà la possibilità questa sera di assistere ai due incontri.

Approfittate anche per gustare oltre alla pizza tradizionale le novità del momento, quelle che oggi vanno per la maggiore: “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà. Insieme a queste una serie di nuove proposte tra le quali la “pizza mille sapori”.

Ovviamente oltre alla pizza, le numerose proposte di piatti di pesce con la PescAria e le specialità di carne.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)