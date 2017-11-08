Gli assessori Anna Nucera e Irene Calabrò verificano i lavori alla scuola Lombardo Radice di Catona: facciata, infissi, impianto elettrico e sistemazione degli esterni

L’assessore all’Istruzione Anna Nucera, accompagnata dall’assessore alle Finanze Irene Calabrò si è recata a Catona per verificare l’iter dei lavori in corso d’opera per la riqualificazione della scuola Lombardo Radice.

A seguito del sopralluogo e dell’incontro con le maestranze presenti Nucera e Calabrò dichiarano:

«Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento entro 90 giorni dalla consegna, proseguendo di questo passo è plausibile che entro gennaio si possa concludere l’intervento che riguarda il completamento della facciata, gli infissi, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sistemazione degli esterni della scuola di Catona».

«Confidiamo di restituire a studenti e docenti la struttura nella piena agibilità e con importanti opere di adeguamento che la renderanno non solo sicura ma anche bella, nel 2018 – proseguono Calabrò e Nucera – si avvia a conclusione, dopo anni, un complesso groviglio che la giunta Falcomatà ha districato grazie a un monitoraggio costante del territorio e del procedimento amministrativo connesso».

Fonte: Ufficio Stampa Comune Reggio Calabria