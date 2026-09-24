Nucleare, Minasi (Lega): ‘DDL svolta per il futuro energetico dell’Italia’

“L’approvazione del disegno di legge sul nucleare segna un momento di svolta storico per il futuro energetico, economico e industriale della nostra Nazione”.

Lo dichiara la senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando il via libera al DDL Nucleare e sottolineando il valore del provvedimento.

Secondo Minasi, si tratta di “una vittoria del pragmatismo, della visione di futuro e del buon senso contro i no ideologici che per troppi anni hanno frenato lo sviluppo dell’Italia”.

Minasi: “Risultato frutto della battaglia della Lega”

“Questo risultato rappresenta il coronamento di una storica e coerente battaglia della Lega e del nostro segretario Matteo Salvini, che per primi hanno avuto il coraggio di riportare al centro del dibattito pubblico la necessità di produrre energia nucleare nel nostro Paese”, afferma la senatrice.

Per Minasi, il provvedimento dimostrerebbe che “la transizione ecologica si fa con la tecnologia e l’innovazione, non con i tabù”.

Energia, costi e autonomia: i punti indicati dalla senatrice

La senatrice ha poi evidenziato quelli che, secondo la sua valutazione, sarebbero i principali benefici legati al ritorno del nucleare.

Tra questi:

riduzione dei costi energetici , con l’obiettivo di incidere sul prezzo dell’energia per famiglie e imprese;

, con l’obiettivo di incidere sul prezzo dell’energia per famiglie e imprese; maggiore autonomia energetica , attraverso una riduzione della dipendenza dalle forniture estere;

, attraverso una riduzione della dipendenza dalle forniture estere; sostenibilità e decarbonizzazione , grazie allo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione come SMR e AMR;

, grazie allo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione come SMR e AMR; investimenti, ricerca e occupazione, con la possibilità di creare nuove opportunità per tecnici e ingegneri.

Minasi: “Italia protagonista in Europa”

“Con questo provvedimento – conclude la senatrice Minasi – l’Italia torna finalmente a correre da protagonista in Europa. La Lega mantiene le promesse fatte agli elettori: dare al Paese un’energia sicura, economica, pulita e un piano strategico di lungo termine”.