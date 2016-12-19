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‘Nuota Cosenza’ senza Paltrinieri

A Cosenza la manifestazione si terrà ugualmente: ecco chi nuoterà al posto dell'olimpionico fermato dall'influenza

19 Dicembre 2016 - 18:01 | di Vincenzo Comi

Gregorio Paltrinieri, olimpionico di nuoto, assente per influenza a Nuota Cosenza

Riceviamo e pubblichiamo – Siamo rammaricati nel doverVi comunicare che, a causa di una forte patologia influenzale che lo ha colpito oggi, l’atleta Gregorio Paltrinieri non potrà essere a Cosenza domani e, quindi, prendere parte alla manifestazione “ Nuota Cosenza” , così com’era stato programmato.

L’olimpionico Gregorio Paltrinieri non sarà presente domani, 20 dicembre, a Cosenza. L’atleta è influenzato tanto da non essere riuscito neppure a ritirare il “Collare d’oro”, stamane, dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Cogeis, il Consorzio di gestione della piscina di Campagnano, e la FIN Calabria si scusano per l’inconveniente evidentemente non prevedibile, ma tengono a precisare che la manifestazione “Nuota Cosenza” si terrà ugualmente con la presenza di Amaurys Perez, Giovanni Tocci e Francesca Pomeri.

paltrinieri-x

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