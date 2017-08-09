Una selezione della Nazionale italiana tra i 136 atleti in acqua a Paola: ecco chi ha vinto e il primo dei calabresi al traguardo

Mario Sanzullo, Fiamme Oro Napoli, neo vice campione mondiale, è il vincitore assoluto del IV trofeo San Francesco di Paola di nuoto in acque libere che si è svolto a Paola. Alla gara, organizzata dalla “Rari Nantes San Francesco”, ha preso parte una selezione della Nazionale italiana, tra cui, oltre a Sanzullo, anche Martina Grimaldi, Fiamme Oro Napoli, reduce dalla vittoria in coppa del mondo, in Canada.

Grimaldi è arrivata quarta assoluta e prima fra le donne. Alla competizione hanno preso parte 136 atleti. Primo tra i calabresi Carmine Scofano, della Cosenza Nuoto, arrivato decimo, che si è lasciato alle spalle Claudio Cerulo, della Scorpion, giunto sedicesimo.