Domenica 17 giugno si sono disputati a Cosenza i campionati regionali di nuoto F.I.S.D.I.R.

(Federazione Italiana dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale). Competizione nel segno dell’inclusione sportiva. Al via tanti atleti normodotati, ai quali, fra gli altri, si sono aggiunti gli atleti della polisportiva Team 14 di Reggio Calabria. Guidati egregiamente dagli esperti istruttori, Ilenia Mafrici, Cristina Carresi e Manuel Marino.

I ragazzi del Team 14 si sono distinti dimostrando abilità e competenze nei vari stili di nuoto e portando a casa ben 11 medaglie, che hanno reso i ragazzi soddisfatti e felici per gli sforzi compiuti durante tutta la stagione. Nicola Campolo, Mormile Nicoletta, Imbalzano Gabriele, Foti Giusy, Idà Salvatore Antonio e Bagnato Elvira, sono stati i protagonisti assoluti con le loro prestazioni. Un ruolo fondamentale e un ringraziamento particolare va ai genitori che, con la loro presenza e la dimostrazione di credere nei propri figli, hanno sostenuto e incoraggiato i ragazzi.

Al di là dei risultati ottenuti, la manifestazione si è dimostrata luogo di umanizzazione dove si sono potute evidenziare le espressioni emotive degli atleti quali: gioia, tensione, capacità di interazione fra gli atleti, collaborazione e sana competizione. E’ da sottolineare l aspetto più importante di questa manifestazione: lo sport scuola di vita e ricchezza di valori umani. La Team 14 c’é e vi aspetta per farvi provare emozioni diverse.