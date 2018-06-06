Al Palagiovino di Catanzaro la “Fondazione Marino” ha chiuso una stagione a dir poco esaltante.

La conclusione di un percorso straordinario ed un lavoro biennale che oggi ha portato alla società reggina una raffica di trionfi ai campionati regionali di nuoto ASI 2018 che ha prodotto ben 37 ori, 31 argenti e 29 bronzi per il team allenato da Marika Familiari e Domenico Sgrò, conquistando così il primo posto nel medagliere delle classifiche “Master” ed “Esordienti”.

Emozione, gioia e grande soddisfazione per il raggiungimento di obiettivi che, probabilmente, inizialmente erano pure insperati. Questi alcuni scatti dell’indimenticabile giornata: