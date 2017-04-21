L’Associazione Prósōpon insieme alla SRC (Scuola di Recitazione della Calabria) è lieta di presentare l’evento: “Nuove prospettive in Calabria: la Scuola di Recitazione della Calabria incontra il Giffoni Film Festival a Cittanova”.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione del Comune di Cittanova, si svolgerà SABATO 22 APRILE 2017 durante tutto l’arco della giornata: l’orario di inizio previsto è alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro “R. Gentile” di Cittanova.

Questa prima fase sarà tutta dedicata ai giovani ed alle scuole: gli alunni individuati dai vari istituti regionali avranno modo di conoscere ed incontrare Claudio Gubitosi, ideatore e Direttore Artistico del “Giffoni Film Festival”.

Gli obiettivi e il programma della giornata

L’obiettivo è quello di far conoscere al territorio esperienze di frontiera come quelle del GFF e della SRC, creando un momento di confronto su tematiche condivise ed attuali come adolescenza e scuola, sogni e prospettive future all’interno di aree geografiche caratterizzate da considerevoli contraddizioni socio-economiche come la Calabria. Il nostro ospite racconterà la sua straordinaria esperienza in merito all’ideazione e realizzazione del prestigioso Festival, oggi famoso in tutto il mondo, per poi prestarsi ad una sessione di confronto con gli stessi alunni.

A seguire, precisamente dalle 16:00, il “Polo Solidale per la legalità Francesco Vinci”, sede della SRC, ospiterà conferenza stampa e confronto aperto ponderati su argomenti simili a quelli della sessione mattutina. Nel pomeriggio oltre che SRC, Giffoni Film Festival, Comune di Cittanova e Istituzioni Regionali, saranno presenti anche gli allievi dei corsi attualmente in essere.

Un momento, quindi, di grande spessore culturale e artistico per il territorio calabrese, che mette al centro il cinema come percorso di crescita e formazione per tutti.

Prenderanno parte alla Conferenza:

Claudio Gubitosi (Ideatore e Direttore Artistico del Giffoni Film Festival);

Francesco Cosentino (Sindaco di Cittanova);

Roberto Tigani (Associazione Prósōpon);

Walter Cordopatri (Direttore Artistico SRC).

Cittanova, la Città Gentile

Il Comune di Cittanova «gode […] di un vasto ed incantevole panorama che dall’anfiteatro di monti e di colli che lo circondano da tre parti si spazia nella sottostante pianura che finisce al golfo di Gioia, donde comincia l’azzurra distesa del mar Tirreno». Così scrisse V. De Cristo [Il terzo centenario delle origini di Cittanuova, Tip. Domenicana, 1918].

Un comune quindi “con un nuovo orizzonte”: quello di una Città Gentile, capace di ricostruire una identità forte, eppur gentile, partendo dagli ottimi esempi dei tanti illustri cittanovesi che hanno saputo portare fuori dal confine l’orgoglio di essere nati a Cittanova.

La Scuola di Recitazione della Calabria sorge a Cittanova in provincia di Reggio Calabria, ed è dedicata a tutti coloro che vogliano intraprendere, con serietà e dedizione, la professione dell’attore. La SRC è una scuola che non si limita ad essere una semplice palestra di addestramento e di pratica dell’arte drammatica, ma anche un’occasione di verifica di eventuali connessioni fra cinema, teatro e vita; un luogo dove poter ricavare utili e vicendevoli insegnamenti sia sopra un palcoscenico tradizionalmente inteso, sia nella “commedia umana” di tutti i giorni. Nella nostra regione ancora oggi è assente un progetto o una scuola simile, capace di colmare la totale fertilità nel campo della recitazione e che possa contribuire ad uno scambio culturale locale, provinciale, regionale e nazionale. Un vero e proprio investimento socio-culturale che si auspica porterà al comune di Cittanova, alla provincia di Reggio Calabria e all’intera Regione Calabria, lustro e progresso.

Il Giffoni Film Festival e la formazione dei ragazzi

Il Giffoni Film Festival, organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, associazione no profit costituita nel 1973 e sostenuto dalla Regione Campania, con il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Provincia di Salerno e del Comune di Giffoni Valle Piana, come anche da altre associazioni, organizzazioni, istituzioni e sponsor privati, rappresenta da 47 anni un banco di prova per la produzione destinata ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti. Luogo ideale per vivaci confronti tra produttori, autori e distributori, ma anche tra l’universo produttivo e il pubblico di riferimento, il festival promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei ragazzi.

Data: sabato 22 aprile 2017

Luogo: Polo solidale per la legalità F. Vinci, Viale Merano (Cittanova – RC)