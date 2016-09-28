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Nuovi corsi di fotografia in Calabria

Sedi e date dei nuovi corsi organizzati da Il cerchio dell'immagine: 16 lezioni in quattro mesi, da Cosenza a Messina

28 Settembre 2016 - 16:12 | di Vincenzo Comi

Corso di fotografia de Il cerchio dell'immagine in Calabria

Sono stati avviati ieri, presso la sede di Cosenza, e proseguiranno oggi 28 settembre a Lamezia Terme, i nuovi corsi di fotografia organizzati dall’associazione Il cerchio dell’immagine. Nell’arco della prossima settimana, invece, sarà la volta di Messina (dal 4 ottobre), Catanzaro Lido (dal 6 ottobre), Pizzo (VV) (dal 4 ottobre), Reggio Calabria (dal 6 ottobre), Siderno (dal 5 ottobre) e Taurianova (dal 6 ottobre).

Il corso di fotografia ha una durata di 4 mesi ed è composto da 16 lezioni (un incontro a settimana di 2 ore) durante le quali gli allievi si cimenteranno nelle diverse specializzazioni fotografiche. È obbligatorio ai fini del corso possedere una Fotocamera Reflex / Bridge / Mirrorless che abbia la modalità manuale.

Scopri tutti i dettagli del programma, delle modalità di iscrizione e dei costi cliccando qui.

Ancora pochi posti disponibili, affrettati ad iscriverti!

Per ulteriori informazioni, contatta la segreteria. Infoline: 0965.591007
oppure scrivici info@servizifotografici.net

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