Nuovi corsi di fotografia in Calabria

Sono stati avviati ieri, presso la sede di Cosenza, e proseguiranno oggi 28 settembre a Lamezia Terme, i nuovi corsi di fotografia organizzati dall’associazione Il cerchio dell’immagine. Nell’arco della prossima settimana, invece, sarà la volta di Messina (dal 4 ottobre), Catanzaro Lido (dal 6 ottobre), Pizzo (VV) (dal 4 ottobre), Reggio Calabria (dal 6 ottobre), Siderno (dal 5 ottobre) e Taurianova (dal 6 ottobre).

Il corso di fotografia ha una durata di 4 mesi ed è composto da 16 lezioni (un incontro a settimana di 2 ore) durante le quali gli allievi si cimenteranno nelle diverse specializzazioni fotografiche. È obbligatorio ai fini del corso possedere una Fotocamera Reflex / Bridge / Mirrorless che abbia la modalità manuale.

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