La compagnia irlandese aggiunge due collegamenti dall'aeroporto di Crotone per la prossima estate: voli già in vendita, con tre e due frequenze settimanali

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair volerà dall’Aeroporto di Crotone anche verso Bologna e Norimberga per l’estate 2019. Il collegamento Crotone – Bologna sarà attivo dal 03 Aprile 2019 al 25 Ottobre 2019 con 3 frequenze settimanali, il Mercoledì, Venerdì e Domenica.

Il collegamento Crotone – Norimberga sarà attivo dal 02 Aprile 2019 al 26 Ottobre 2019 con 2 frequenze settimanali, il Martedì e Sabato. I voli risultano già in vendita. Fonte: Aeroporticalabria.com