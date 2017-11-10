Nuovi voli per la Calabria: con Olympic Air si volerà ad Atene
Dal 2 luglio al 31 agosto 2018 volo bisettimanale da Lamezia con partenze il lunedì e il venerdì: il primo collegamento della storia della regione con la Grecia
10 Novembre 2017 - 18:36 | di Vincenzo Comi
Dalla prossima estate la Calabria sarà collegata ad Atene, capitale della Grecia. Si tratta del primo collegamento nella storia della regione, che sarà effettuato dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dal 2 luglio al 31 agosto 2018, grazie all’accordo raggiunto dalla SaCal (società aeroporti calabresi) con la compagnia greca Olympic Air.
La frequenza sarà bi-settimanale, ogni lunedì e venerdì, con partenze da Lamezia alle ore 9:15 e 18:35; il ritorno da Atene sarà previsto alle 8:05 e alle 17:25.
Saranno utilizzati aeromobili “Bombardier Dash 8-400” da 78 posti. Il nuovo volo diretto per Atene, fa sapere la SaCal, arricchisce ulteriormente l’offerta di destinazioni dal principale hub della Calabria e fornisce all’utenza non solo l’accesso diretto alla capitale greca, una delle città più antiche al mondo, ma anche di raggiungere, grazie agli orari programmati che facilitano i voli in connessione via Atene, oltre 30 ulteriori destinazioni in Grecia come Mykonos, Santorini, Salonicco, Creta, Rodi ma anche in Medio Oriente e Cipro.
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