Dalla prossima estate la Calabria sarà collegata ad Atene, capitale della Grecia. Si tratta del primo collegamento nella storia della regione, che sarà effettuato dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dal 2 luglio al 31 agosto 2018, grazie all’accordo raggiunto dalla SaCal (società aeroporti calabresi) con la compagnia greca Olympic Air.

La frequenza sarà bi-settimanale, ogni lunedì e venerdì, con partenze da Lamezia alle ore 9:15 e 18:35; il ritorno da Atene sarà previsto alle 8:05 e alle 17:25.

Saranno utilizzati aeromobili “Bombardier Dash 8-400” da 78 posti. Il nuovo volo diretto per Atene, fa sapere la SaCal, arricchisce ulteriormente l’offerta di destinazioni dal principale hub della Calabria e fornisce all’utenza non solo l’accesso diretto alla capitale greca, una delle città più antiche al mondo, ma anche di raggiungere, grazie agli orari programmati che facilitano i voli in connessione via Atene, oltre 30 ulteriori destinazioni in Grecia come Mykonos, Santorini, Salonicco, Creta, Rodi ma anche in Medio Oriente e Cipro.