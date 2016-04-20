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Nuovo impianto di illuminazione a led nella scuola ‘Italo Falcomatà’ di Archi

Il nuovo impianto a led della scuola Italo Falcomatà di Archi farà risparmiare circa 18 mila euro all'anno: l'annuncio dopo l'assemblea del consiglio dei ragazzi

20 Aprile 2016 - 18:23 | di Vincenzo Comi

Illuminazione a led a risparmio energetico, immagine della Wintelre Primary School

La scuola “Italo Falcomatà” di Archi avrà un nuovo impianto di illuminazione a led che consentirà un risparmio sui consumi di circa 18 mila euro all’anno. Ad annunciarlo oggi, al termine dell’assemblea aperta del consiglio comunale dei ragazzi della scuola, è stato il Consigliere comunale reggino Riccardo Mauro che, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Antonino Zimbalatti e dal Presidente del Consiglio Provinciale Antonio Eroi, ha presentato la bella novità ai docenti e agli studenti della scuola reggina.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta che ci è arrivata direttamente dai ragazzi della scuola – ha commentato Mauro – l’idea del risparmio energetico, promossa dal baby consiglio comunale della scuola, coordinato da Fortunella Tramontana e Daniele Quartuccio, è un obiettivo che va diffuso e valorizzato. Il nuovo impianto di illuminazione a led consentirà alla scuola e quindi all’Amministrazione comunale, un grande risparmio in termini economici. Consumando di meno si inquina di meno: è una sorta di testimone che vogliamo lasciare alle giovani generazioni. Per questo abbiamo prontamente accolto, insieme all’Assessore Zimbalatti, all’Assessore Armando Neri e al Presidente del Consiglio Provinciale Antonio Eroi, la proposta che è arrivata direttamente dai ragazzi. Un obiettivo che va condiviso e rilanciato anche in altre scuole della città».

Il consiglio comunale dei ragazzi della scuola Italo Falcomatà di Archi

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