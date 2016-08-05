Nuovo piano di rientro per i titolari dei gazebo sul Lungomare

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha approvato con apposita delibera di Giunta un’ulteriore riapertura dei termini per la rateizzazione del debito pregresso per il pagamento della tassa sull’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che interessa alcuni operatori di attività economiche presenti sul Lungomare. La delibera di Giunta ha dato mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico di riammettere al piano di rientro gli operatori commerciali che ne facciano richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione anche in assenza della polizza fideiussoria a garanzia del debito residuo, con una nuova rateizzazione in 60 rate mensili del debito maturato con versamento anticipato del 20% del totale del dovuto. La stessa delibera prevede in ogni caso l’immediata riapposizione dei sigilli ai Gazebo, nel caso di mancato versamento anche di una sola rata del debito residuo pregresso e/o del corrispettivo per le annualità successive.

Le parole dell’assessore alle Attività Produttive

«Con la nuova delibera – ha spiegato l’Assessore alle Attività Produttive del Comune Mattia Neto – d’intesa con il Sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo offerto ai commercianti un’ulteriore opportunità di ritornare nell’alveo della regolarità contributiva aderendo al piano di rientro. Verificata l’impossibilità per i commercianti di stipulare una polizza fideiussoria, e dando per scontata l’assoluta buona fede degli operatori commerciali, che negli ultimi giorni hanno espresso in più occasioni, attraverso i propri legali, la volontà di farsi carico dei debiti pregressi, abbiamo deciso di andare incontro nuovamente alle loro esigenze senza peraltro derogare dal corretto operato fin qui tenuto dell’Amministrazione Falcomatà che ha sempre agito nella direzione della tutela dell’economia cittadina». «Ritengo la scelta operata sia una soluzione di buon senso da parte del Comune – ha aggiunto l’Assessore Neto- che, siamo certi, saprà essere ampiamente apprezzata dai commercianti, con i quali intendiamo mantenere rapporti di proficua collaborazione, fermo restando il pieno rispetto reciproco delle regole e degli impegni che discendono dalla delibera di Giunta».