All'Istituto Alberghiero di Soverato torna l'Obesity Day con consulti gratuiti di dietisti e nutrizionisti e un focus sui prodotti tipici calabresi

Martedì 10 ottobre dalle ore 16,00, all’Istituto Alberghiero di Soverato in via G. Leopardi ritorna l’Obesity Day, la campagna di informazione e sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica – ADI è giunta quest’anno alla 17ma edizione. Anche quest’anno l’evento vedrà la collaborazione dell’ASP di Catanzaro e della Coldiretti Donne Impresa Calabria.

Obiettivo di questa edizione è recuperare e promuovere gli stili alimentari delle singole regioni italiane come modelli di dieta sostenibili utili ad affrontare emergenze sanitarie e patologie in crescita come l’obesità.

Nel 2016 secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il 10,4%, mentre il 35,5% è in sovrappeso.

L’ADI Calabria, rappresentata dal Presidente Regionale dott.ssa Romana Aloisi, nel corso della giornata, dedicherà prima parte ai consulti gratuiti dei dietisti, nutrizionisti e medici dietologi che saranno a disposizione per colloqui gratuiti di informazione, consulenza, valutazioni del grado di sovrappeso e l’individuazione dei percorsi terapeutici nutrizionali più appropriati.

Nella seconda parte, con una serie di relazioni, ci sarà la presentazione di aziende agricole di Coldiretti Donne Impresa volte a far conoscere e valorizzare le qualità nutrizionali dei prodotti regionali tipici calabresi posti alla base della Dieta Mediterranea e pionieri in Calabria del cibo sano, genuino e di qualità che supera l’idea del nutrimento e diventa risorsa per uno stile di vita salutare.